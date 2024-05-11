快訊

傳林飛帆將進國安會 王鴻薇：「林9萬」三級跳「林20萬」

農曆4月運勢兩樣情！虎、豬易惹禍上身 3生肖超好運獲貴人相助

台中136線離奇車禍！ 少年借車自騎摔山溝送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兒少交通死傷創新高 學生不願自行上學「因道路被占走」

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
我國平均每年逾2萬名兒童於交通事故中死傷，去年人數更達5年高峰。示意圖。本報資料照片
我國平均每年逾2萬名兒童於交通事故中死傷，去年人數更達5年高峰。示意圖。本報資料照片

我國平均每年逾2萬名兒童於交通事故中死傷，去年人數更達5年高峰。靖娟基金會針對各縣市學生及家長進行問卷調查，兒童整體交通安全分數最低縣市為苗栗縣，而台北市則為六都之中表現最差。此外，目前有7成兒童上下學由家長接送，其中逾5成不願意自行上下學，主因為「道路都被停車的占走」、「有些車子還是不會讓行人」。

根據交通部統計，近5年（2019年至2023年）每年平均有2萬3472名6至17歲兒童於交通事故中死亡或受傷，盡管2021年略為下降，但去年卻又高達2萬6233人次，達到近5年高峰。

靖娟基金會今年4至5月抽選全台22個縣市國小，針對學生及家長進行問卷調查，考量區域內部交通狀況差異，以區域都市化程度將各縣市內部分為兩層，各縣市抽選兩2所學校，共發出5080份問卷，回收3353份有效問卷，整體回收率約66％。

調查若以縣市來看，花蓮縣、南投縣、台南市及台東縣的兒童整體交通安全分數為前3高，而苗栗縣、雲林縣、連江縣則位居末位。值得注意的是，六都中的台北市、新北市、高雄市未達平均值，而作為首要之都的台北市是六都之中表現最差的。另將縣市分為4個地區查看，排名依序為南部、東部及離島地區、北部、中部。

此次調查學生住家至學校的步行時間普遍落在20分鐘以內，占逾6成，而上下學方式以家長接送為主共占75.3%，24.7%的學生為自行上下學。由家長接送的學生中，有51.2%表示不會想自己上下學，原因包括「路上的道路都被停車的占走了，行人走路有時候會走到汽車道很危險」、「有些車子還是不會禮讓行人，直接開過去」、「有許多家長騎機車載學生回家時，常常把機車騎上人行道進行接送」等。

調查也發現「中部」學生對於步行感受度平均分數顯著低於其他地區，其中有關「上放學時間學校附近停滿車輛，阻礙行走」題目的感受度為步行面向中最低分，為2.63分（介於「經常如此」與「偶爾如此」之間），學生提及原因包括「可以在校園旁設置大一點的接送區」、「希望要去學校的路上不要有一堆車子擠來擠去」。

此外，調查指出，「中部」學生對交通環境與管理措施的感受度平均數皆顯著低於其他地區，其中有關「目前的交通環境讓我安心上下學」題目感受度為最低分，推測學生對於當前交通環境沒有信心，可能原因包括「步行環境不佳，且缺乏自行接送以外的可靠交通方式」，導致民眾無法放心讓孩童自行上下學，從而讓孩童缺乏探索交通環境的機會、經驗與技能。

在家長部分，調查發現「北部」、「中部」、「東部及離島」地區家長對於步行感受度平均數皆顯著低於南部地區，其中有關「學校附近人行道上堆放店家雜物或停放車輛」、「學校周圍人行空間有中斷情形」題目感受度較為低分，家長表示「騎樓或人行道經常被一樓住家或店面占用，或中間有電線桿或電箱，致使行人需行走在大馬路上」、「學校附近的人行道上會有腳踏自行車、電動輔助自行車、微型電動二輪車、機車騎乘」、「人行道應落實清空政策，給行人安全空間」。

另外，「中部」地區家長對於汽車機車駕駛人感受度平均數顯著低於「北部」及「南部」地區；「東部及離島」地區則顯著低於「南部」地區。其中中部家長在有關「駕駛人會讓12歲以下孩童做在汽車前座」題目感受度最低分，東部及離島家長在有關「安親班、補習班接送車有超載情形」題目感受度最低分。

靖娟基金會認為，校園周邊的通學路段在內的許多人行空間讓民眾感覺不甚可靠、亟需整頓，民眾在人行空間擺放雜物或停車的行為，以及汽機車駕駛的讓行文化也有待透過教育與執法提升，並檢討現有交通安全教育與宣導內容是否過多單向傳授、背誦的內容，而缺乏邏輯探討、互動與實際操作。

交通事故 人行道 小學生 行人

延伸閱讀

南投縣只靠簡單兩招 兒童交通安全觀念大提升

北大特區年違停取締上萬件 人行道可否停車成地方難題

地球磁暴 劍橋、愛爾蘭驚見極光大爆發！自家庭院都看得到

上午7時7分花蓮近海規模4.0淺層地震 最大震度4級

相關新聞

機車駕訓補助地方競相加碼！中市府下半年跟進

機車死傷事故多，交通部補助參加機車駕訓班，考到駕照後補助1300元，六都除台中市外競相加碼，就連彰化、南投也加碼500元...

健保點值保障這些「救命」科別先行 台大院長：不做恐動搖國本

全民健保獲得民眾高度肯定，同時卻導致醫護血汗，年輕醫師不願投入重點科別等問題，朝野立委日前提出健保法修正案，盼保障健保點...

晴朗恐飆逾36度高溫！母親節變天 明晚到下周一晨雨勢最劇烈

把握今天好天氣，明天母親節的天氣即將轉變。中央氣象署預報員葉致均表示，明後兩天鋒面通過影響，各地降雨情況比較明顯，中部以...

健保總額制何去何從？台大院長提解方：別讓醫療體系苦撐

全民健保制度即將邁入30年，隨人口老化、新藥發展等原因，總額制度面臨挑戰，各界傳出廢除總額制聲音，健保未來何去何從備受考...

一到母親節就失眠 高雄33歲女主管診斷「康乃馨身心症候群」

高雄一名33歲陳姓女主管，4歲時因父母失和，與母親分離，她自幼缺乏母愛，每逢母親節前夕就感到恐慌、不快樂、頭痛、失眠，甚...

30獼猴大軍偷頂級水蜜桃 果農嘆：忙了一年損失九成

高雄的那瑪夏水蜜桃目前正在採收，但因為野生獼猴會侵入果園偷吃水蜜桃，讓農民繃緊神經不敢大意，有時一來就30隻如大軍壓境，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。