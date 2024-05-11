兒少交通死傷創新高 學生不願自行上學「因道路被占走」

我國平均每年逾2萬名兒童於交通事故中死傷，去年人數更達5年高峰。靖娟基金會針對各縣市學生及家長進行問卷調查，兒童整體交通安全分數最低縣市為苗栗縣，而台北市則為六都之中表現最差。此外，目前有7成兒童上下學由家長接送，其中逾5成不願意自行上下學，主因為「道路都被停車的占走」、「有些車子還是不會讓行人」。

根據交通部統計，近5年（2019年至2023年）每年平均有2萬3472名6至17歲兒童於交通事故中死亡或受傷，盡管2021年略為下降，但去年卻又高達2萬6233人次，達到近5年高峰。

靖娟基金會今年4至5月抽選全台22個縣市國小，針對學生及家長進行問卷調查，考量區域內部交通狀況差異，以區域都市化程度將各縣市內部分為兩層，各縣市抽選兩2所學校，共發出5080份問卷，回收3353份有效問卷，整體回收率約66％。

調查若以縣市來看，花蓮縣、南投縣、台南市及台東縣的兒童整體交通安全分數為前3高，而苗栗縣、雲林縣、連江縣則位居末位。值得注意的是，六都中的台北市、新北市、高雄市未達平均值，而作為首要之都的台北市是六都之中表現最差的。另將縣市分為4個地區查看，排名依序為南部、東部及離島地區、北部、中部。

此次調查學生住家至學校的步行時間普遍落在20分鐘以內，占逾6成，而上下學方式以家長接送為主共占75.3%，24.7%的學生為自行上下學。由家長接送的學生中，有51.2%表示不會想自己上下學，原因包括「路上的道路都被停車的占走了，行人走路有時候會走到汽車道很危險」、「有些車子還是不會禮讓行人，直接開過去」、「有許多家長騎機車載學生回家時，常常把機車騎上人行道進行接送」等。

調查也發現「中部」學生對於步行感受度平均分數顯著低於其他地區，其中有關「上放學時間學校附近停滿車輛，阻礙行走」題目的感受度為步行面向中最低分，為2.63分（介於「經常如此」與「偶爾如此」之間），學生提及原因包括「可以在校園旁設置大一點的接送區」、「希望要去學校的路上不要有一堆車子擠來擠去」。

此外，調查指出，「中部」學生對交通環境與管理措施的感受度平均數皆顯著低於其他地區，其中有關「目前的交通環境讓我安心上下學」題目感受度為最低分，推測學生對於當前交通環境沒有信心，可能原因包括「步行環境不佳，且缺乏自行接送以外的可靠交通方式」，導致民眾無法放心讓孩童自行上下學，從而讓孩童缺乏探索交通環境的機會、經驗與技能。

在家長部分，調查發現「北部」、「中部」、「東部及離島」地區家長對於步行感受度平均數皆顯著低於南部地區，其中有關「學校附近人行道上堆放店家雜物或停放車輛」、「學校周圍人行空間有中斷情形」題目感受度較為低分，家長表示「騎樓或人行道經常被一樓住家或店面占用，或中間有電線桿或電箱，致使行人需行走在大馬路上」、「學校附近的人行道上會有腳踏自行車、電動輔助自行車、微型電動二輪車、機車騎乘」、「人行道應落實清空政策，給行人安全空間」。

另外，「中部」地區家長對於汽車機車駕駛人感受度平均數顯著低於「北部」及「南部」地區；「東部及離島」地區則顯著低於「南部」地區。其中中部家長在有關「駕駛人會讓12歲以下孩童做在汽車前座」題目感受度最低分，東部及離島家長在有關「安親班、補習班接送車有超載情形」題目感受度最低分。

靖娟基金會認為，校園周邊的通學路段在內的許多人行空間讓民眾感覺不甚可靠、亟需整頓，民眾在人行空間擺放雜物或停車的行為，以及汽機車駕駛的讓行文化也有待透過教育與執法提升，並檢討現有交通安全教育與宣導內容是否過多單向傳授、背誦的內容，而缺乏邏輯探討、互動與實際操作。