蔬菜批發價漲逾5成 農糧署估5月中下旬回穩

近來蔬菜批發價比去年同期貴5成，引起關注。農糧署今天表示，與去年12月到今年3月高麗菜栽種過量價低，導致農民後續栽種量減少，加上4月雨傷減產有關，5月中、下旬會回穩。

近日台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價每公斤新台幣40元以上，引發關注。農業部農糧署代理署長蘇茂祥說，是比之前冬季的價格高很多，春季轉入夏季原本價格就會比較高，預計下週會回穩。

不過經查農糧署官網，對比去年同期上漲幅度達5成以上，漲幅非屬一般。農糧署組長陳尚仁說明，因為產量減少所致，而減產主因有二。

首先是去年12月到今年3月，高麗菜栽種過量，導致整體蔬菜均價被拉低，使得農民後續栽種意願降低，整體產量因而減少；其次則是4月間下雨產生雨傷、減產，也拉高菜價。

他指出，小葉菜復耕即將上市，預計5月中、下旬菜價格會逐步回穩。