快訊

傳林飛帆將進國安會 王鴻薇：「林9萬」三級跳「林20萬」

農曆4月運勢兩樣情！虎、豬易惹禍上身 3生肖超好運獲貴人相助

台中136線離奇車禍！ 少年借車自騎摔山溝送醫不治

蔬菜批發價漲逾5成 農糧署估5月中下旬回穩

中央社／ 台北11日電

近來蔬菜批發價比去年同期貴5成，引起關注。農糧署今天表示，與去年12月到今年3月高麗菜栽種過量價低，導致農民後續栽種量減少，加上4月雨傷減產有關，5月中、下旬會回穩。

近日台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價每公斤新台幣40元以上，引發關注。農業部農糧署代理署長蘇茂祥說，是比之前冬季的價格高很多，春季轉入夏季原本價格就會比較高，預計下週會回穩。

不過經查農糧署官網，對比去年同期上漲幅度達5成以上，漲幅非屬一般。農糧署組長陳尚仁說明，因為產量減少所致，而減產主因有二。

首先是去年12月到今年3月，高麗菜栽種過量，導致整體蔬菜均價被拉低，使得農民後續栽種意願降低，整體產量因而減少；其次則是4月間下雨產生雨傷、減產，也拉高菜價。

他指出，小葉菜復耕即將上市，預計5月中、下旬菜價格會逐步回穩。

農民 農糧署

延伸閱讀

康乃馨受氣候影響減3成 近週批發價貴1成

那瑪夏水蜜桃減產4成超搶手 農民夜宿工寮與偷桃猴群鬥法

台北希望廣場擴大舉辦「花蓮週」 挺農友度地震難關

花蓮紅茶香面臨茶農老化缺工 農糧署推平地機械採茶

相關新聞

機車駕訓補助地方競相加碼！中市府下半年跟進

機車死傷事故多，交通部補助參加機車駕訓班，考到駕照後補助1300元，六都除台中市外競相加碼，就連彰化、南投也加碼500元...

健保點值保障這些「救命」科別先行 台大院長：不做恐動搖國本

全民健保獲得民眾高度肯定，同時卻導致醫護血汗，年輕醫師不願投入重點科別等問題，朝野立委日前提出健保法修正案，盼保障健保點...

晴朗恐飆逾36度高溫！母親節變天 明晚到下周一晨雨勢最劇烈

把握今天好天氣，明天母親節的天氣即將轉變。中央氣象署預報員葉致均表示，明後兩天鋒面通過影響，各地降雨情況比較明顯，中部以...

健保總額制何去何從？台大院長提解方：別讓醫療體系苦撐

全民健保制度即將邁入30年，隨人口老化、新藥發展等原因，總額制度面臨挑戰，各界傳出廢除總額制聲音，健保未來何去何從備受考...

一到母親節就失眠 高雄33歲女主管診斷「康乃馨身心症候群」

高雄一名33歲陳姓女主管，4歲時因父母失和，與母親分離，她自幼缺乏母愛，每逢母親節前夕就感到恐慌、不快樂、頭痛、失眠，甚...

30獼猴大軍偷頂級水蜜桃 果農嘆：忙了一年損失九成

高雄的那瑪夏水蜜桃目前正在採收，但因為野生獼猴會侵入果園偷吃水蜜桃，讓農民繃緊神經不敢大意，有時一來就30隻如大軍壓境，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。