永續健康論壇／智慧醫院落後於亞洲他國 法規須跟上

智慧科技醫療將成為未來照護病人的主軸。高雄醫學大學校長楊俊毓指出，台灣將進入超高齡社會，透過智慧化醫療解決民眾的健康是必然的，但法規也須與時俱進。前立委張育美指出，科技與臨床上應用路徑如何結合，全世界都在討論中，智慧醫院是全球趨勢，台灣落後鄰近的新加坡及韓國甚多，需要產官學研合作，讓科技界與醫療界強強聯手。

2024年是台灣邁入醫療新型態的關鍵時刻，今天（11日）高雄醫學大學、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、中華民國高雄醫學大學校友總會、天晟醫院主辦與社團法人台灣醫務管理學會、台灣醫事法律學會與聯合報健康事業部所協辦的「2024永續健康未來醫療趨勢論壇」隆重登場，會議第一階段討論即以「智慧科技醫療」為出發點，與會者紛紛提出對智慧醫療的期待與展望。

高雄醫學大學校長楊俊毓指出，人類從古至今都在為抵抗疾病的侵襲而努力，古書裡提及，從自然界的寒暑變化、萬物變化，沒有一樣有好處，也沒有一個沒帶來壞處，這代表在尋求安然之泰，壽命終其天年，就必須避開危害，這也就是現今談的健康行為。

台灣明年將進入超高齡社會，利用智慧醫療科技來協助照護已成趨勢，楊俊毓指出，2022年到2025年全球65歲以上的長者，已從10%增加到16%，面對老年人口成為現代社會重大挑戰，須透過智慧化醫療來照顧民眾健康，甚至解決偏鄉醫療的需求。

外科醫師出身的林口長庚紀念醫院院長陳建宗發表「如何利用高科技打造外科手術新殿堂」，他提到利用高科技提升醫療品質是必要的，可以讓手術更精確，縮短病人康復時間，甚至人才的訓練及跨院及跨科別都得靠科技來幫忙。

陳建宗指出，醫院對AI科技的應用，不只用在臨床，管理上也有需求，長庚以成立中心進行規畫，民國109年成立全國唯一的達文西機器人手術中心，進行跨科別技術交流及人才培訓；110年成立亞洲首座「影像導引胸腔鏡手術示範中心」，近年也成立「手術技能訓練暨研發中心」，有廿四張手術床位，打造擴增實境進行醫學生的培訓也吸國際人材前來。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長王照元指出，AI是未來「健康台灣」政策中極為重要的一環，借助健康大數據和智慧醫療，未來的醫療服務將更加高效率和精準度。

高醫大附設中和紀念醫院從4年前開始提供遠距醫療專科門診，服務超過6500人次，特別在急診和偏遠地區的應用中，只需一鍵操作即可快速啟動遠距會診，有效縮短了屏東等地病患的等候時間，更運用虛擬健保卡系統，患者憑手機就能進行看診，有效提升了就醫的便利性。

王照元說，AI技術在加護病房的應用，也顯示了其在重症監護領域的重要性。不僅能協助醫師快速判讀氣管內管的正確位置，提升重症醫療照護品質，也有高危險病人的預警系統，針對急診病患每隔10分鐘進行一次評估，提前預測病患的生存率和治療效果，而且AI預判準確率高達96%，能有效配置醫療資源，提高病房運作效率。

打造智慧醫院已成全球趨勢，目前清華大學與高雄醫學大學就以此為宗旨，清華大學校長高為元表示，智慧醫院結合最新AI技術和生醫科技，致力於提升疾病預防、診斷和治療的效率，並通過CAR-T等先進治療技術，將實驗室的創新轉化為臨床應用。

在這個日不落的生醫產業中，轉譯醫學將扮演著核心角色，將實驗室的研究成果轉化為臨床應用，並最終推向全球市場。這一過程涉及巨大的投資和風險，需要強大的資本市場和跨領域合作。

高為元指出，美國已投入10億美元培育相關人才，強調了團隊合作的重要性，清華大學與高雄醫學大學的合作，正是這一理念的體現，通過整合理、工、醫學院和醫藥及護理學院，及智慧財產觀禮中心等多方資源，加速科技創新和應用，推動生醫科技的發展。

張育美說，大家都期待台灣最強的兩大產業，醫療及科技的發展可以強強聯手，但至今未達標，臨床及科技的結合全世界都仍在討論中，前幾年公布的國際智慧醫院，台灣只有一家入列，落後於新加坡及韓國，去年台灣已增加到4家，而天成醫療體系底下正在籌備的天祥醫院，也與高醫大合作，就是希望打造成智慧醫院為目標。

張育美說，科技是要被使用，科技可解決病人的問題，這才是醫療科技發展的重心，醫療及科技兩大產業也須以此為目標。而法規如何配合科技與時俱進，也是與會專家們所關心的重點，王照元指出，以後利用AI生成病歷是有可能的，但依現行法規不可行，未來如何顧及病人安全及道德倫理，是重要課題。