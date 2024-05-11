30獼猴大軍偷頂級水蜜桃 果農嘆：忙了一年損失九成

高雄的那瑪夏水蜜桃目前正在採收，但因為野生獼猴會侵入果園偷吃水蜜桃，讓農民繃緊神經不敢大意，有時一來就30隻如大軍壓境，也有5、6隻的突擊部隊，只要獼猴現身就大聲驅趕，也有人放沖天炮、養狗當警衛，但成效都不佳。有果農說，曾經忙了一年，九成的水蜜桃果實都被猴子糟蹋，「真的很無奈」。

目前正值那瑪夏水蜜桃產季，但當地果農卻對獼猴侵入果園偷吃水蜜桃感到頭疼。那瑪夏區公所農觀課長柯志聰說，水蜜桃果農為了防止猴子進入果園，經常天沒亮就要趕赴果園，挑選成熟的水蜜桃趕緊摘下來，也有人為了驅趕獼猴，徹夜住在果園旁工寮旁待命。

黃姓果農說，獼猴通常選定清晨天剛亮的時段，侵入果園偷吃水蜜桃，獼猴不會固定針對某個果園，而是四處遊走，選定某個果園後，從傍晚會在附近的樹上集結，「晚上發出嘎嘎嘎的叫聲」，果農聽到這種聲音心情沉重又煩躁，但又不能24小時不睡覺，在果園內防堵獼猴，真的相當困擾。

黃姓果農表示，獼猴一群少則5、6隻，多的一群30多隻，當地農民曾使用沖天炮驅趕猴群，但猴子很聰明，「沖天炮放一、兩次，猴子就不怕了」，也有人嘗試用收音機放音樂嚇猴子，一開始還有作用，後來猴子竟然學會關掉收音機。

黃姓果農說，水蜜桃是分批成熟，猴群會隔幾天就來一次，防不勝防，身邊很多朋友的果園被猴子糟蹋，損失八、九成，他的果園也曾結了幾千棵水蜜桃，通通被猴子糟蹋，一粒都沒收成；今年他裝設電圍網，並勘查果園周圍地形，鋸掉可能讓猴子借力跳進果園的樹枝，「到目前為止，還沒有猴子跑進果園！」