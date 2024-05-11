那瑪夏水蜜桃減產4成超搶手 農民夜宿工寮與偷桃猴群鬥法

高雄市那瑪夏的水蜜桃目前正值產季，但今年氣候忽冷忽熱，預估減產30%至40%，採收期間還會有獼猴大軍入侵果園搶食，讓本來就不多的產量損失更嚴重，果農清晨「打母光」天剛亮，就要到果園搶收，他們無奈說：「只能採收多少，算多少！」對老顧客僅能按比例配給，遇到臨時捧錢上門買水蜜桃的客人，也只能忍痛拒絕。

高雄那瑪夏的水蜜桃香氣濃郁、皮薄果肉細緻、水分多甜度高，4月中旬到5月底是產季，但每年數量都供不應求，民眾只能搶購，今年初氣候忽冷忽熱、高溫乾旱，導致那瑪夏水蜜桃嚴重農損，饕客擔心訂不到水蜜桃，乾脆親自開車到那瑪夏，直接找果農購買。

徐姓果農說，今年水蜜桃收成不好，還有猴群會到果園偷水蜜桃，果農每天清晨5點多就要趕到果園採收水蜜桃，「猴子只要看到有人，就不敢過來」，甚至有人徹夜住在工寮防止猴子入侵。

高市農業局說，為了防堵猴子入侵水蜜桃果園，配合中央補助果農裝設電圍網，每案最多可申請20萬元的資材費和3萬元的架設費，電圍網配合電牧器，可以產生高電壓、低電流的瞬間放電，讓獼猴受到驚嚇離去，不會造成人畜傷害。

農業局說，今年水蜜桃果園面積約40公頃，原本預估總產量160公噸，產值超過3000萬元，卻因今年初乾濕冷熱交替，導致開花受損，預計減產30%至40%。那瑪夏區公所表示，今年水蜜桃雖然減產，但經果農討論後，仍決定以去年相同價格販售，16粒裝的1盒500元、10粒裝的1盒600元、8粒裝的1盒650元，希望讓更多人品嘗到水蜜桃的美味。