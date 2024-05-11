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補助名額尚未用完 機車駕訓班：自付額影響意願

聯合報／ 記者趙容萱游振昇／台中即時報導
交通部補助參與機車駕訓，台中區監理所表示，參加駕訓後考到駕照，機車族違規率、肇事率都降低。圖／台中區監理所提供
交通部補助參與機車駕訓，台中區監理所表示，參加駕訓後考到駕照，機車族違規率、肇事率都降低。圖／台中區監理所提供

交通部補助參加機車駕訓班，考取駕照後補助1300元。台中區監理所表示，去年全國補助4萬名額，中彰投區分配8400人，其中有6130人報名，5630人考到駕照拿到補助，名額還有剩。駕訓班業者說，機車駕訓班較少，並非全時段開放給機車族，加上扣除中央補助，參加者仍得支付1500至2400元，影響參加意願。

交通部委外研究顯示，參加過機車駕訓班考取駕照者，騎車上路後違規風險降低59%、肇事風險降低36%。台中區監理所統計，去年中彰投機車騎士的違規率，經駕訓者2.77%，未經駕訓者為5.85%；肇事責任歸咎於車主的違規率，經駕訓者為9.53%，未接受駕訓者18.07%，經駕訓者騎車更安全。

駕訓班業者說，民眾上駕訓班，費用包含代辦考照、規費共2800至3700元不等，熱門時段價格會高，要上6小時防禦駕駛觀念課程，包含機車構造、交通法規、駕駛道德等，駕訓場術科學習10小時，包含練習直線7秒、行人穿越道、煞車要領、防禦駕駛、交叉路口停讓、正確左右轉彎等。

駕訓班業者說，政府雖補助1300元，但民眾得自掏腰包1500至2400元，還要16小時上完學科、術科課程，再自行前往考照；反觀自學或找親友教導，只要花規費250元就可以，不少人覺得麻煩或節省時間、金錢，乾脆自學再去監理站考試。

豐年駕訓班主任謝皓亦表示，初學者一定會緊張，教練會提醒騎機車要保持安全距離，實際演練各種路權狀況，特別是前方汽車突然開啟車門、大型車視野死角及內輪差等，建立遵守交通規則的觀念。中山駕訓班班主任江宏專表示，講師會分享將車禍案例影片，尤其是易發生事故的路口現況，讓學員知道該如何應變。

台中區監理所表示，中彰投有47家駕訓班，其中20家有機車駕訓課程，整體補助名額雖沒用完，但前年有4266人參與，去年增加到5979人，人數逐漸增加中；交通部去年4月起，再試辦考照後參加道路駕駛訓練，再補助3小時1200元，等於提高補助到2500元，盼增加誘因。

交通部補助參與機車駕訓，台中區監理所表示，參加駕訓後考到駕照，機車族違規率、肇事率都降低。圖／台中區監理所提供
交通部補助參與機車駕訓，台中區監理所表示，參加駕訓後考到駕照，機車族違規率、肇事率都降低。圖／台中區監理所提供

機車騎士 駕照 駕訓班

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