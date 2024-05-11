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剛滿18歲急考照 參加機車駕訓班免成馬路三寶！大學生：其實有好處

聯合報／ 記者游振昇趙容萱／台中即時報導
交通部補助參與機車駕訓，台中區監理所表示，參加駕訓後考到駕照，機車族違規率、肇事率都降低。圖／台中區監理所提供
交通部補助參與機車駕訓，台中區監理所表示，參加駕訓後考到駕照，機車族違規率、肇事率都降低。圖／台中區監理所提供

交通部補助考機車駕照者上駕訓班，台中有名大學生表示，原想自己練機車再考照，但找不到適合場所，空地也沒有交通標線，他上網發現考駕照的人很多、排隊等很久，他擔心人多會緊張，乾脆報名上機車駕訓班，避免變成馬路三寶，花了3500元，可在駕訓班原地考試，他第一次沒考過，路考第二次才通過，也領到1300元補助。

交通警察認為，剛滿18歲會想趕快考照，考上駕照不難，但新手駕駛不熟悉路況，容易騎快車，事故風險較高，參加駕訓班有正面效益。

陳姓家長說，以前考機車駕照就是找會朋友教就好，但現在路上車那麼多，不能像以前隨便教，政府推廣防禦駕駛的觀念，自己也教不來，就花錢讓孩子去駕訓班學，還輔導考駕照，自己也比較放心。

大鑫駕訓班主任陳睿騏分析，機車駕訓班學員以大學生最多，約占5成，其次是剛滿18歲的高中生，因為政府有去校園推廣，學員才逐漸變多。

陳姓機車騎士說，現行法令沒有強制考照前要上駕訓，他因職業需要有機車駕照，但沒空上駕訓班，聽同事的經驗分享、上網看考古題，找同事幫忙練習騎車，再自行到監理站報考。

「考機車駕照要上駕訓班？還有錢拿喔！」林姓機車族說，他是自學騎機車，兒女年滿18歲後，騎機車也是他教的，考照前上路練習；上路後的駕駛經驗、安全觀念更重要，年輕人常騎到路口，看沒車就衝過去不減速，這樣很容易出車禍。

住在台中市南區的吳姓男子說，住家附近的重劃區空地多、車流量少，常有年輕人練習騎機車，利用已畫設的道路標線，練習直線駕駛、兩段式左轉等，假日傍晚時段，甚至有多組人在練車，清一色都是剛滿18歲的高中生或大學新鮮人。

台中1名交警說，許多大學生剛滿18歲就急著考機車駕照，考到駕照上路，因為是新手駕駛又年輕氣盛，不熟悉機車性能例如加速、煞車等要領，加上對路況不熟悉，很容易發生車禍，輕則車損，嚴重會受傷甚至喪命。

交警表示，年輕新手剛考上機車駕照，上路時最需要注意安全問題，留意車速、經過路口要減速、與前方汽機車保持安全距離預留煞車空間等，家長應多注意和關心。

根據交通部統計，去年全國機車事故數高達41.9萬多件，其中18至24歲年輕人事故數比例偏高，占總數27%、11.4萬多件，死傷人數超過10萬人。

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