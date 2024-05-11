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機車駕訓補助地方競相加碼！中市府下半年跟進

聯合報／ 記者洪敬浤賴香珊劉明岩／連線即時報導
交通部補助參與機車駕訓，台中區監理所表示，參加駕訓後考到駕照，機車族違規率、肇事率都降低。圖／台中區監理所提供
交通部補助參與機車駕訓，台中區監理所表示，參加駕訓後考到駕照，機車族違規率、肇事率都降低。圖／台中區監理所提供

機車死傷事故多，交通部補助參加機車駕訓班，考到駕照後補助1300元，六都除台中市外競相加碼，就連彰化、南投也加碼500元、300元。台中市議員表示，中市機車死傷數占總事故死傷數8成，要求中市府跟進。交通局長葉昭甫說，中央補助名額並未用完，才未加碼，市府正研擬計畫，預計下半年上路。

台中市長盧秀燕近期道安會報表示，機車駕訓補助名額用不完，可能是怕麻煩，建議到大學附近開駕訓班，可減少學生、年輕人無照騎車，加碼補助這筆錢應該花。

除中央補助，各縣市競相加碼。台北市、新北市、桃園市與台南市都加碼補助1300元，與中央額度相同；高雄市持學生證報名可減免900元，還有民間加碼補助、加贈超商禮物卡與抽獎等。彰化縣每人加碼500元，2022年補助801人、2023年907人；南投縣加碼每人300元，2022年520人獲補助，2023年749人。

台中市議員劉士州說，台中市近年來，機車事故死傷數占全年事故死傷數達8成，2021年、2022年機車死傷數分別為4.6萬人、4.7萬人，2023年大幅增加為7.7萬人；機車事故死傷人數中，25至64歲最高，去年有4.5萬多人，其次為18至24歲2.3萬多人。

劉士州說，18至24歲剛考到駕照的年輕人，在機車死傷者中占3成，如果在考照前參加機車駕訓班，可降低事故風險；目前六都除台中市，雙北、桃園、台南與高雄都有不同的加碼補助方案，中市府應該迎頭趕上，提升機車族安全駕駛觀念。

葉昭甫說，中央補助給中部的名額，每年都沒申請完，甚至剩下很多，加上並非全額補助，導致參與意願不高，正在規畫加碼方案，總補助人數、補助金額仍在研擬中，目的是提高年輕考照者參與意願，預計下半年提出並推動。

交通局表示，前年台中市報名機車駕訓班的補助人數為2945人、去年4323人，推估只用掉中央補助名額7成5。

交通部補助參與機車駕訓，台中區監理所表示，參加駕訓後考到駕照，機車族違規率、肇事率都降低。圖／台中區監理所提供
交通部補助參與機車駕訓，台中區監理所表示，參加駕訓後考到駕照，機車族違規率、肇事率都降低。圖／台中區監理所提供
交通部補助參與機車駕訓，台中區監理所表示，參加駕訓後考到駕照，機車族違規率、肇事率都降低。圖／台中區監理所提供
交通部補助參與機車駕訓，台中區監理所表示，參加駕訓後考到駕照，機車族違規率、肇事率都降低。圖／台中區監理所提供

台中市 機車族 盧秀燕 駕照 駕訓班

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