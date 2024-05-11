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台北希望廣場擴大舉辦「花蓮週」 挺農友度地震難關

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
為相挺0403地震受災的花蓮農友，農業部農糧署今、明兩天在台北希望廣場農民市集擴大舉辦花蓮週。記者葉冠妤／攝影
為相挺0403地震受災的花蓮農友，農業部農糧署今、明兩天在台北希望廣場農民市集擴大舉辦花蓮週。記者葉冠妤／攝影

為相挺0403地震受災的花蓮農友，農業部農糧署今、明兩天在台北希望廣場農民市集擴大舉辦花蓮週，以「希望與關懷-義賣農產品挺0403 花蓮震災」義賣開場，花蓮大西瓜火速被台下民眾認購完，義賣所得約15萬元，將全數捐贈花蓮賑災專戶，並攜手花蓮縣府、花蓮縣農會，邀請近50攤花蓮農友在台北希望廣場展售在地產品。

新北市農會理事長林讚枝致詞時說，台北希望廣場農民市集成立初衷，是為協助當年921地震災區農友，為其帶來希望，運作迄今已23年，逐漸轉型為協助全台各地農友展售農特產品，0403花蓮地震發生後，台北希望廣場第一時間發揮當初設立的精神，每週在展售區設置「花蓮專區」，並透過臉書及直播，增加花蓮優質農特產品能見度，幫助花蓮農友，讓花蓮人有希望。

農業部主秘范美玲說，0403地震後，針對花蓮農友，農業部除了提供農業相關設施、機械補助，也將農特產品運費從原本的每公斤1.3元提高至3.3元，也補助花蓮小農每箱55元的宅配補助，推出四大電商平台滿500折100元促銷活動等，感謝新北市農會提供好的場地，讓花蓮農友可以跟大台北地區的消費者面對面促銷產品。農業部也預計在6月下旬推出花蓮農遊券。

今、明兩天在台北希望廣場擴大舉辦的「花蓮週」，總共49攤，近百名花蓮農友參展，農糧署代理署長蘇茂祥說，現在正值花蓮大西瓜產季，花蓮農特產品品項多，包括時令有機蔬菜、花蓮大西瓜、茶葉、蜂蜜、 雜糧、米及農產加工品都能在希望廣場買到，農糧署也將持續祭出多項措施，相挺花蓮農友早日度過難關。

花蓮大西瓜正值產季。記者葉冠妤／攝影
花蓮大西瓜正值產季。記者葉冠妤／攝影

0403花蓮大地震 義賣 西瓜

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