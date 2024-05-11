健保點值保障這些「救命」科別先行 台大院長：不做恐動搖國本

全民健保獲得民眾高度肯定，同時卻導致醫護血汗，年輕醫師不願投入重點科別等問題，朝野立委日前提出健保法修正案，盼保障健保點值1點1元。台大醫院院長吳明賢表示，健保點值長久不足，恐影響醫療生態，造成如韓國般醫護出走的情況，即使無法保障醫療點值全面1點1元，也應從「救命」科別做起，讓急重難罕及住院點值獲得保障。

反對點值保障者認為，此舉恐會破壞總額制度，讓健保制度失去制衡醫療使用量的功能。吳明賢表示，點值保障必須進行，但是否1點1元可以討論，且可從住院點值，與急重難罕等科別做起，這些科別少有醫療浪費問題，民眾不會沒事跑去住院。

「過去20年，台灣雖有可近性、性價比最好的健保制度，但政府對健康的投資一直不足。」吳明賢表示，健保總額制度把財務壓力加諸醫療體系，但醫療服務超量並非院所願意，而是人口老化導致醫療使用量增加的必然結果，總額成長幅度趕不上醫療服務利用量提升，癌藥、特殊醫材推陳出新，民眾就會面臨愈來愈多自費情況。

韓國日前爆發醫護不堪待遇低廉，集體出走事件。吳明賢表示，台灣也逐漸出現類似狀況，今年兒科、外科都傳出醫師不足；醫界對於1點1元的期待，反映的是總額不足的問題，點值保障勢在必行，應該趁朝野有共識的時候盡快改變，否則台灣醫療制度岌岌可危。

吳明賢表示，台灣不會像韓國一樣立刻發生集體罷工，但許多年輕醫師已對執業環境多有怨言，「用腳投票」流向醫美等科別，多年累積的人才因制度設計不良流失，生態扭曲導致正派經營的醫院難以生存，「是動搖國本的大事。」