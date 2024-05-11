晴朗恐飆逾36度高溫！母親節變天 明晚到下周一晨雨勢最劇烈

把握今天好天氣，明天母親節的天氣即將轉變。中央氣象署預報員葉致均表示，明後兩天鋒面通過影響，各地降雨情況比較明顯，中部以北、宜蘭、午後山區的雨勢會比較明顯。鋒面通過之後、東北季風增強，北台灣天氣也會稍微轉涼。

葉致均表示，今天台灣附近沒有天氣系統影響，風場吹東風偏東南風環境，水氣上也偏少，今天各地天氣相當穩定。中國的東北有一個低壓在發展當中，鋒面就從低壓中心往西南延伸到華中，這個鋒面系統將往東北方移動，預計明後兩天影響台灣的天氣。

葉致均說，雖然華中、華南還是有中高層雲系往東移動的過程當中，中部以北、東半部地區雲量稍微多一點，不過這屬於中高層雲系，基本上不會造成太明顯的降雨。

今天的天氣部分，葉致均表示，各地和外島以晴到多雲天氣為主，山區、大台北東南側可能有午後降雨出現。台東、恆春因為屬於東南風環境，可能入夜之後會有零星降雨機會，大多數時間以可見陽光的天氣為主。台灣各地高溫可以來到30度或30度以上，南高屏近山區會有36度以上高溫發生機會。

今天天氣。圖／中央氣象署提供

至於未來一周天氣變化，葉致均表示，明晚會有鋒面逐漸通過，明天愈晚天氣愈不穩定。明晚之後冷高壓南下影響台灣天氣，風場上改吹東北風環境為主，北台灣會轉涼，不過東北季風很快就會減弱，下周二冷高壓東移出海，到時候東北季風強度逐漸減弱趨勢。下周三環境改吹東方偏東南風環境，溫度上逐漸回升趨勢。

葉致均表示，下周四、周五華南有滯留鋒面形成，到時候可能有華南雲系東移，台灣附近雲量將有增多趨勢。是否造成降雨情形仍待觀察。

未來1周降雨趨勢，葉致均表示，今天各地天氣相當穩定，午後山區、花東可能有零星降雨機會。明天鋒面逐漸接近，明天上半天的天氣還是穩定的，下半天隨著鋒面接近，從北而南可能有降雨的情況，午後山區可能有較大雨勢發生。

葉致均說，預計最明顯雨勢落在明晚到下周一清晨這段時間，中部以北沿海地區可能有對流雲系移入，可能會有瞬間強降雨發生，其他地區或多或少有降雨機會，和中部以北相比局部一些。下周一鋒面通過，可能會有殘留水氣存在，北部地區、各地山區可能有降雨機會，整體雨勢和周日相比趨緩。

葉致均表示，下周二、周三各地多雲到晴天氣為主，東半部地區、午後山區可能有降雨機會。下周四、周五可能有華南水氣移入，北部、東半部、各地山區可能降雨，後期天氣雲量上偏多趨勢。

未來1周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

未來1周溫度趨勢，葉致均表示，今明兩天以吹東南風、甚至到西南風環境為主，各地高溫可以來到30度以上。下周一、周二東北季風增強影響，北台灣溫度明顯下降趨勢，北部、宜蘭高溫25至27度左右，有轉涼情況，低溫可能剩下20度上下情形。下周三之後東北季風減弱，整個溫度上回升。

未來1周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

總結未來1周天氣，葉致均表示，明天下半天開始到下周一清晨有鋒面通過，中部以北、宜蘭、午後山區留意較大雨勢發生機會。今晚至明天金馬可能有低雲或霧影響能見度，留意航班資訊。下周一、周二東北季風影響，北台灣有轉涼情況。

近期是否會有颱風生成？他表示，菲律賓東南方海面有熱帶雲簇發展當中，但沒有明顯中心發展情況，未來是否有熱帶系統發展，持續觀察。進入到夏季，可能西北太平洋會有熱帶系統發展情況，提醒民眾要特別留意。