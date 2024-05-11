桃園2.0E電輔車騎行特費力？竟是碰到萬分之一的故障率

桃園YouBike 2.0E電輔車今年2月上路，市府至今投放900輛供民眾租借，使用次數超過41萬次，但有民眾借到故障車，騎行時感覺踏板很重，比一般車費力，到目的地發現電池蓄電量從租借到還車都一樣，沒有耗損，懷疑電池有問題，無奈仍需付租金，心裡滿是牢騷；桃園市交通局表示，目前統計有40件電池異常狀況，故障原因待查。

民眾許先生因為工作關係，經常往返八德區桃德路和桃園區永安路，偶爾時間充裕會靠YouBike代步，也常使用電輔車省力，平時路程大約要消耗5、6%電力，但他7日在八德租到一輛電輔車騎行特別費力，到了桃園發現電池蓄電量都沒有下降，始終維持在67%，懷疑是電池故障。

民眾鄭小姐上個月26日也遇到同樣狀況，她從桃園火車站騎電輔車到桃園區大興路，過程也覺得比一般車費力，後來見電池蓄電量始終維持在62%，直覺輔助系統沒有啟動，「電力輔助系統沒有幫助騎行過程省力，還要付半小時20元的租金，實在很嘔」。

交通局表示，確實有少數民眾反映在使用電輔車的過程碰到異常狀況，關於輔助系統未啟動、電力未下降的案件共40件，若以上路以來的使用次數分析，異常率不到萬分之一。民眾反映的故障車均由委外廠商微笑單車回收維修，目前仍查不出原因，尚需一段時間調查釐清。

但交通局也提醒，民眾若發現電輔車有異常，可盡快回到租借站歸還，同站5分鐘內借還車不扣款，而電輔車有收費機制，可馬上借其他車輛，不受一般車因免費騎行而有15分鐘內不得再借的限制。

除了桃園，新竹縣YouBike 2.0E電輔車也於今年2月上路，目前使用次數約17.8萬次，尚無異常資料，雖然竹縣有前30分鐘免費優惠，但民眾若發現騎瑩異常，同站5分鐘內換車也可免等待時間；苗栗縣至今投放600輛電輔車近市場，也暫無異常消息。