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「很強烈的磁暴發生中」 鄭明典：比預期的還強…估地磁擾動將影響24小時

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
強烈太陽閃焰。圖／取自鄭明典臉書
強烈太陽閃焰。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象署昨發布磁暴特報，預計今天凌晨到上半天達到強烈磁暴等級（Kp=8, G4），產生地磁擾動。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，很強烈的磁暴發生中。

鄭明典表示，比預期的還強，這算是一次「測試」，「看看我們的電子系統是否會受影響」。整體影響評估可能要很長的時間之後才能確認。

氣象署說，因太陽表面活躍區（AR3664）5月8日發生X1.0級太陽閃焰並伴隨產生顯著的日冕拋射物質事件，今天凌晨至上午將通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到強烈磁暴等級（Kp=8, G4）。

預估影響包括：太空飛行器操作系統：可能導致表面導電及追蹤問題，飛行器姿態需要進行修正。其他系統：管線電流將對預防設計起作用，高頻無線電通訊干擾，衛星定位準確率下降達數小時，低頻無線電通訊中斷，極光活動最低可發生在磁緯45度的地區。

氣象署表示，在台灣多數的群眾生活中會接觸到的電波通訊以行動電話訊號、無線網路或藍芽等頻段為主，這些訊號所用的頻率並不會受到太空天氣的影響。

鄭明典表示，很強烈的磁暴發生中。圖／取自鄭明典臉書
鄭明典表示，很強烈的磁暴發生中。圖／取自鄭明典臉書

太空 氣象署 鄭明典 電通

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