快訊

獨／基隆大武崙砲台草叢驚見女屍「多處刀傷」！ 嚇壞晨運民眾

拜登下重手！傳美國擬加重中國電動車關稅至100％

軍方護蔣畫出紅線 國防部將保留252處兩蔣塑、遺像

把握好天氣！周日母親節變天 中部以北局部雨勢較大

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地仍是多雲或有陽光的天氣，白天北部、東半部高溫30-32度或以上，中南部高溫32-34度或以上，氣象署針對南部地區發布黃色高溫燈號。本報資料照片
今天各地仍是多雲或有陽光的天氣，白天北部、東半部高溫30-32度或以上，中南部高溫32-34度或以上，氣象署針對南部地區發布黃色高溫燈號。本報資料照片

明天是母親節，天氣即將轉變。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天天氣還算穩定，只有山區午後有些局部降雨機會，但是明天受到鋒面接近並通過的影響，各地下雨機會提高，西半部到東北部一帶留意雷雨以及局部較大雨勢。

今天台灣附近位於東南風轉偏南風的環境，大陸華南有些雲層逐漸東移，不過，吳聖宇表示，水氣還很少，各地仍是多雲或有陽光的天氣，山區午後有些局部降雨的訊號，但是雨量不多，整體天氣還算穩定。

氣溫部分，今天白天北部、東半部高溫30-32度或以上，中南部高溫32-34度或以上，氣象署針對南部地區發布黃色高溫燈號，吳聖宇表示，代表可能有局部單點高溫會來到36度或以上的機會，外出記得做好防曬，並且多補充水分預防中暑。

明天母親節，吳聖宇表示，天氣變化比較大，受到鋒面接近的影響，上午開始就會有些鋒前的雲層水氣移入影響，西半部、東北部逐漸轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣。下午到晚間鋒面南移來到台灣上空並且逐漸通過，西半部、東北部持續是有短暫陣雨或雷雨的天氣。

他說，屆時台中彰化以北一直到宜蘭一帶，可能有局部較大雨勢發生機會，雲林以南地區預報的雨勢相對較小一些，花東地區也將會有局部短暫陣雨或雷雨，花東沿海也可能有局部較大雨勢的可能性。

吳聖宇表示，這波鋒面仍是屬於春雨移動快速的類型，目前也還沒有西南季風建立，因此雖然是今年梅雨季的第二道鋒面，但不是梅雨鋒面的型態。

雖然降雨增多了，不過，吳聖宇表示，溫度方面還是有些偏高，北部、東半部高溫預報仍有機會來到30度上下，中南部也還是有32度或以上高溫發生的可能性。

下周一鋒面很快的往東往南逐漸離開，吳聖宇表示，後續東北季風增強，配合中層殘餘的水氣，預估下周一上半天西半部、東北部地區仍有短暫陣雨或雷雨，花東地區也有短暫陣雨。下半天之後雨勢逐漸減緩，只剩下中南部山區以及花東地區還有些短暫陣雨，北部地區可望先轉為多雲或陰的天氣。到了晚間降雨會更為減少，各地大致都是多雲的天氣為主。

溫度方面則是有較明顯的轉涼，吳聖宇表示，北部、東北部及花蓮白天高溫下降到25-27度，中南部及台東高溫則仍有28-30度或以上，北台灣降溫的感受較明顯，又會回到比較舒服的溫度，中南部則還是略為悶熱的感受。

下周二仍受東北季風影響，吳聖宇表示，下周三季風逐漸減弱，風向轉偏東風，水氣都還是比較少，空氣較乾的狀態，山區午後有些局部短暫陣雨，平地則大致都是多雲或晴為主，是天氣比較穩定的時期。

吳聖宇表示，下周二因為東北季風影響，北東的溫度仍較舒適，但是下周三轉東風之後，溫度就開始回升了，除了迎風面的東半部高溫仍維持在27-28度左右之外，包括大台北在內的西半部地區高溫普遍都在30-32度或以上，中南部可能會更熱一些。

下周四之後台灣附近的水氣有略為增多的趨勢，不過，吳聖宇表示，天氣系統的變動度有些大，因此天氣會不會隨著水氣增多而逐漸轉變還有待觀察，不確定性高，要留意最新的天氣預報資訊。

至於原本預期在菲律賓東南方可能會逐漸增強的熱帶擾動系統，吳聖宇表示，目前發展的狀況還不是很好，預估可能還需要好幾天的時間醞釀。

他說，預報模式對於它未來的發展預估也還有比較大的分歧差異，因此實際的變化需要再觀察。環境上來看應該算是有利於它慢慢增強發展，不過整個發展的時間會往後延，不確定性也很大，暫時不必太擔心，只需要持續關注它後續的變化。

東北季風 母親節 鋒面 雨水 高溫

延伸閱讀

金山托老中心慶祝母親節 學手作、舞蹈延緩老化

汐止湖光里慶祝母親節 媽媽唱歌按摩輕鬆一下

天氣好轉周日立夏好熱 專家指典型梅雨鋒這時間才出現

大雨下對地方「水庫集水區不無小補」 吳聖宇：明起趨緩 周末像夏天

相關新聞

新制上路逾2個月 護病比9成醫院未達標

疫後全台鬧護理師荒，為改善血汗環境衛福部調整三班護病比，新制於三月上路至今已逾二個月，醫療工會團體調查全台逾五百名護理師...

陳菁徽：婦產科缺醫師 懷孕仍值大夜

急重難科醫師人力嚴重缺乏，特別是兒科、婦產科近年連住院醫師召募都有困難，北市醫師職業工會調查，國內近三成女醫師懷孕期間需...

把握好天氣！周日母親節變天 中部以北局部雨勢較大

明天是母親節，天氣即將轉變。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天天氣還算穩定，只有山...

高鐵運量創高 乘客：尖峰擠不上

台灣高鐵公司疫後旅運量大幅成長，去年運量首度突破七千萬人次，今年首季營收一三三點七八億元，載客量一九四七萬九四○一人次，...

上午7時7分花蓮近海規模4.0淺層地震 最大震度4級

中央氣象署發布第384號顯著有感地震報告，今天上午7時7分，在花蓮縣政府南方12.5公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模4...

強烈磁暴來了 影響約24小時

中央氣象署昨發布磁暴特報，預計今天凌晨到上半天達到強烈磁暴等級（Kp=八, G四），產生地磁擾動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。