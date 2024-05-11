把握好天氣！周日母親節變天 中部以北局部雨勢較大

明天是母親節，天氣即將轉變。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天天氣還算穩定，只有山區午後有些局部降雨機會，但是明天受到鋒面接近並通過的影響，各地下雨機會提高，西半部到東北部一帶留意雷雨以及局部較大雨勢。

今天台灣附近位於東南風轉偏南風的環境，大陸華南有些雲層逐漸東移，不過，吳聖宇表示，水氣還很少，各地仍是多雲或有陽光的天氣，山區午後有些局部降雨的訊號，但是雨量不多，整體天氣還算穩定。

氣溫部分，今天白天北部、東半部高溫30-32度或以上，中南部高溫32-34度或以上，氣象署針對南部地區發布黃色高溫燈號，吳聖宇表示，代表可能有局部單點高溫會來到36度或以上的機會，外出記得做好防曬，並且多補充水分預防中暑。

明天母親節，吳聖宇表示，天氣變化比較大，受到鋒面接近的影響，上午開始就會有些鋒前的雲層水氣移入影響，西半部、東北部逐漸轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣。下午到晚間鋒面南移來到台灣上空並且逐漸通過，西半部、東北部持續是有短暫陣雨或雷雨的天氣。

他說，屆時台中彰化以北一直到宜蘭一帶，可能有局部較大雨勢發生機會，雲林以南地區預報的雨勢相對較小一些，花東地區也將會有局部短暫陣雨或雷雨，花東沿海也可能有局部較大雨勢的可能性。

吳聖宇表示，這波鋒面仍是屬於春雨移動快速的類型，目前也還沒有西南季風建立，因此雖然是今年梅雨季的第二道鋒面，但不是梅雨鋒面的型態。

雖然降雨增多了，不過，吳聖宇表示，溫度方面還是有些偏高，北部、東半部高溫預報仍有機會來到30度上下，中南部也還是有32度或以上高溫發生的可能性。

下周一鋒面很快的往東往南逐漸離開，吳聖宇表示，後續東北季風增強，配合中層殘餘的水氣，預估下周一上半天西半部、東北部地區仍有短暫陣雨或雷雨，花東地區也有短暫陣雨。下半天之後雨勢逐漸減緩，只剩下中南部山區以及花東地區還有些短暫陣雨，北部地區可望先轉為多雲或陰的天氣。到了晚間降雨會更為減少，各地大致都是多雲的天氣為主。

溫度方面則是有較明顯的轉涼，吳聖宇表示，北部、東北部及花蓮白天高溫下降到25-27度，中南部及台東高溫則仍有28-30度或以上，北台灣降溫的感受較明顯，又會回到比較舒服的溫度，中南部則還是略為悶熱的感受。

下周二仍受東北季風影響，吳聖宇表示，下周三季風逐漸減弱，風向轉偏東風，水氣都還是比較少，空氣較乾的狀態，山區午後有些局部短暫陣雨，平地則大致都是多雲或晴為主，是天氣比較穩定的時期。

吳聖宇表示，下周二因為東北季風影響，北東的溫度仍較舒適，但是下周三轉東風之後，溫度就開始回升了，除了迎風面的東半部高溫仍維持在27-28度左右之外，包括大台北在內的西半部地區高溫普遍都在30-32度或以上，中南部可能會更熱一些。

下周四之後台灣附近的水氣有略為增多的趨勢，不過，吳聖宇表示，天氣系統的變動度有些大，因此天氣會不會隨著水氣增多而逐漸轉變還有待觀察，不確定性高，要留意最新的天氣預報資訊。

至於原本預期在菲律賓東南方可能會逐漸增強的熱帶擾動系統，吳聖宇表示，目前發展的狀況還不是很好，預估可能還需要好幾天的時間醞釀。

他說，預報模式對於它未來的發展預估也還有比較大的分歧差異，因此實際的變化需要再觀察。環境上來看應該算是有利於它慢慢增強發展，不過整個發展的時間會往後延，不確定性也很大，暫時不必太擔心，只需要持續關注它後續的變化。