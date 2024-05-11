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健康你我他／摸摸身旁老伴 心安之處是吾家

聯合報／ 文／宋玉澄（桃園龍潭）
躺在床上，身旁老伴就是自己心安之地。圖／宋玉澄提供
躺在床上，身旁老伴就是自己心安之地。圖／宋玉澄提供

「我姓胡！」「你性福？」諧音梗。是玩笑也不全然，職場上常見初次見面的自我介紹，性福、幸福，國人多害羞，尤其是性事，嘴上不說，卻多往性福上聯想。

年輕時，愛吹牛，說自己是一夜七次郎；年老了，也老實了，仍是七次郎一夜。一樣的源頭與範圍，以前是粗壯、現在是攝護腺肥大，外出穿著厚大紙尿褲，下身顯得威武，卻有苦說不出。

月有陰晴圓缺，人有旦夕禍福，說的是無常，但對身體而言，卻是正常。

年輕時壯盛豔麗，到了年老也有老的暮色風景，尤其越過了美景無限的夕陽，來到星光微曦的夜晚。

肌膚不再緊實Q彈，手臂不再粗壯有力，但握著老伴起皺的手，仍如以往，是習慣，更是一種知覺多了一個手臂，就是多了一個天然又順手的拐杖。夜晚睡覺時，沒有纏綿悱惻，只有斷斷續續的問身旁老伴：「藥，吃了沒？」「身體，好些了沒？」「下床，要慢，動作要分解。」

幸福的是，我還不需要吃安眠藥。躺在床上，摸摸身旁老伴，心安之處是吾家，老伴就是自己心安之地。陰晴圓缺的月，是人的短視；真實的月球，永遠都在。

職場

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