愛肝達人站／白天晚上都巡房，那有時間行房？

病人問醫師：「我看你白天也巡房，晚上也巡房，真辛苦，那你怎麼有時間行房？」

醫病關係真好，病人還關心醫師的房事！

病人生病常千變萬化，何時出狀況不一定，因此定時或不定時查房成了醫師常規生活的一部分。只是看在外人的眼裡，尤其準時上下班人的眼裡，就會讓人擔心醫師的家庭生活—性生活，怎麼辦？

需要醫師緊急停止「行房」，趕快去醫院「巡房」的情況有哪些呢？

第一種大概是懷疑腦出血，須緊急手術處理以免腦壓升高，影響呼吸心跳，危及生命。

此外，就是腦血管突然塞住，血流不過，半身癱了，例如心律不整、心房震顫忘了吃抗凝血劑，心臟的血塊跑到腦袋內引起腦中風，此時就必須動手術將血塊取出，或用導管將血塊夾出，以挽救生命。

腦部以外，需要緊急處理的疾病應該是心臟疾病了，心血管不通、堵住了，心臟沒血流供應，引起胸悶胸痛，不緊急處理會引起急性心肌梗塞，此時醫師需放下一切、穿好褲子，到醫院緊急幫病人做心導管檢查，把心血管打通或放支架，以搶救生命。

除了以上心及腦的疾病之外，突然大吐血，血壓降低者，可能肝硬化、引發靜脈瘤破裂出血，此時也需醫師緊急做內視鏡，將出血的血管給紮起來或打強力膠將血管凝固，否則可能因出血過多引起休克死亡。

此外，就是各種外傷例如槍傷或交通事故引發各種內出血，例如心包膜出血或肺挫傷大量出血或脾臟破裂出血或肝臟破裂出血或四肢受傷，骨頭斷了等這些都需要醫師緊急拋下一切，緊急上陣。

還有一種情形，就是突然右上腹痛厲害，人昏厥過去，這種情形在以前常碰到，通常是肝癌太大，破裂出血，血壓降低，此時除了緊急輸血之外，也需要請放射科醫師及時做血管栓塞，將肝癌的血管堵住，以免繼續出血，同時將營養肝癌的血管堵起來，以達到治療的目的。

總而言之，不少醫師的工作就像是打火兄弟，一有狀況就必須緊急動起來，拋下新婚妻子，拋下啼哭的幼兒，紮緊褲帶，穿上綠衣，戴上綠帽，趕緊去救人，雖然工作上不至於像打火兄弟一樣出生入死，甚至犧牲生命，但醫師常為了救人而忽略了自己的健康，例如因血壓太高在開刀房倒下去的，有B肝而疏於定期檢查等肝癌末期才發現而往生者，或從未做過大腸鏡而死於大腸癌者時有所聞。一旦這種情況發生，不要說「行房」、「巡房」，可能就是醫師自己躺在「病房」與死神搏鬥了。