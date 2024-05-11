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醫療法擬勞動專章 520後送政院

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

醫療環境不僅女醫懷孕被迫值夜班，主治醫師工時也長期被詬病，衛福部於二○一九年將住院醫師納入勞動基準法保障對象，並設有工時保障相關配套，但卻疏忽主治醫師，讓主治醫師成為醫療體系中「最勞苦」的一群，衛福部已在醫療法中草擬勞動專章，將於五二○新內閣上任後送交行政院。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，醫療法勞動專章於二○一九年已草擬版本送入行政院，因眾多條文與勞動部相關法規連動，退回調整，近期已完成調整後的草案版，後續將送交行政院。

劉玉菁表示，二○一九年草擬的醫療法勞動專章重點內容，比照勞基法要求醫師在同一醫療機構或體系服務時，年資應該合併計算，藉此保障醫師調動的權益；職災補償也在草案中明訂，補償金額以平均工資為計算基準，最高以勞工退休金條例中，所定勞工退休金月提繳工資分級表採最高級距計算，退休金及醫療業務風險保障，也於專章中明訂。

劉玉菁表示，衛福部當時以尊重醫師專業自主，給予醫療所需彈性為由未將醫師工時列入專章訂定，最新的草案內容還未定案，待確定後才會對外公布。

不過此次草擬條文中，有針對醫師懷孕狀況做一規範，醫療機構因病人照顧需要，考慮醫師身心、體能狀況，經醫師本人同意後，可安排妊娠期間女性醫師，於午後十時至隔日六時合理工作，如未經同意排班，將開罰二萬元以上、十萬元以下罰鍰並限期改善，拒不配合者可按次開罰。

「目前性別平等工作法已有規定懷孕女性醫師應受的保障內容，不是等到勞動權益專章才能保護。」劉玉菁表示，相關規定也與醫院評鑑連動，如有第一線醫師遇到違背意願夜間工作的情況，可向所在縣市勞動局申訴處分。

工時 衛福部 醫師

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