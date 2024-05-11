近7成女醫曾遭性騷 申訴極少

醫療環境惡劣，不僅護理師血汗，醫師也面臨惡劣勞動條件，特別是女性遭歧視情形嚴重，北市醫師職業工會公布最新醫師職場性別友善調查，近七成女醫師遭遇過性騷，但實際申訴比率極低，近六成女醫師面試時曾被詢問懷孕計畫，另有近三成女醫師懷孕期間上夜班。工會呼籲，衛福部應推動醫療法勞動專章修法，保障醫師權益。

台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫表示，少子化被視為國安議題，政府不斷鼓勵生育，醫療職場卻因文化風氣，對女醫師處處限制，醫師懷孕後勞動權益比不上一般勞工；去年全台爆發MeToo事件，醫界因陽剛氣息雄厚、文化封閉，性騷被害人不敢求助狀況更為嚴峻。

工會針對一八五名女醫師、九十七名男醫師進行調查。結果發現，百分之六十七點五女醫師有被性騷經驗，但申訴比率僅百分之三點二，男醫師百分之廿二點七曾遭性騷，申訴比率為零，除因公務繁忙無心處理，更擔心申訴無用、缺乏證據等。北市醫師職業工會代表黃茵婕表示，各科別專科醫師名額有限，加上醫界文化保守封閉，導致醫師擔心升遷不敢求助。

工會調查發現，有百分之五十九點五女性醫師在面試時被問及結婚生產計畫，並遭主管明示、暗示不得懷孕，否則影響雇用升遷；勞基法雖明定懷孕者不可夜間工作，但除住院醫師外，主治醫師不受該法保障，仍有百分之廿七點三女醫師須繼續上夜班。

陳亮甫表示，目前對懷孕女性醫師執業保障幾乎是零，政府應立即修正醫療法勞動專章，嚴格規範女醫師夜間工作，衛福部草案盡快送審；性騷防治需外部專家，但現行規定未訂罰則，如台大醫院院內性騷調查，僅提到要有性平會代表，不確定有外部專家，成員恐是院方高層，申訴者擔心球員兼裁判。前述狀況可透過新增醫院評鑑項目，不必修法就能處理。