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橘世代／【熟齡性愛‧性不性篇】性福到老 治療師：子女態度關鍵

聯合報／ 記者周佩怡／台北報導

調查顯示，熟齡性愛的阻礙包括傳統刻板印象、缺乏伴侶，但性治療師發現，子女的反應與態度也是關鍵。

性治療師童嵩珍表示，熟齡性欲受身體狀況影響，也常因心理、社會壓力被壓抑，覺得提到性很羞恥，尤其老年女性自覺完成生兒育女任務、性器官內隱不易受刺激，認為不需要性。子女也是影響主因之一，曾有七旬丈夫攜著二婚的卅歲妻子就醫，想恢復性生活，兩人一同學習性技巧後盡享魚水之歡，但子女擔心父親可能會馬上風猝死。

整型外科名醫林靜芸提及朋友發現高齡父母仍有性事的經驗，不是震驚得不知該如何思考，就是不小心目睹現況後，「希望自己立刻從地球消失。」她感嘆，性在我們的文化中屬於年輕、衝動，與「老」不相連。孩童半夜醒來看見父母作愛，頂多害羞好奇，年輕人發現年過花甲的父母居然有性生活，卻驚嚇與失措。

童嵩珍表示，子女撞見父母抒發性欲的場景，如同子女被父母撞見一樣，彼此皆感到尷尬，因此最好是給予尊重，保留隱私空間，若對方沒有主動提起，也不刻意過度反應。

不過，童嵩珍表示，多數人不知如何面對父母性事，有人則擔心父母的新對象瓜分財產，或剝奪屬於親生父母的愛。

她建議，在情感上，子女應建立溝通管道，若無法開口討論，則可考慮接受家庭諮商；若擔心財產問題，子女應認知父母具所有權，也可冷靜理性，先找律師公證處理。

童嵩珍分享，曾有對七旬二婚夫妻的太太，連牽手都感到害羞，甚至限制子女不要公開曬恩愛，但經過引導後，認知親密接觸也是一種愛的表達，才比較放得開。

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