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強烈磁暴來了 影響約24小時

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
中央氣象署發布磁暴特報。圖／取自「報天文 - 中央氣象署」臉書粉專
中央氣象署發布磁暴特報。圖／取自「報天文 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署昨發布磁暴特報，預計今天凌晨到上半天達到強烈磁暴等級（Kp=八, G四），產生地磁擾動。

氣象署說明，太陽表面活躍區（ＡＲ三六六四）八日發生X一點○級太陽閃焰，並伴隨產生顯著的日冕拋射物質事件（ＣＭＥ），預計今天凌晨至上午將通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，預估地磁擾動將有明顯增強，並持續影響約廿四小時，最大規模可能短暫達到強烈磁暴等級。

氣象署台北天文氣象站技正蔡禹明說明，根據過往強烈磁暴事件發生頻率統計，每太陽周期（約十一年）約發生一百次（約六十天）強烈磁暴事件，今年三月廿四日也曾達到強烈磁暴等級。

蔡禹明表示，此次地磁擾動事件可能影響太空飛行器操控系統，包括福衛五號、福衛七號、獵風者等，產生表面導電及追蹤問題。

在民生方面，他說，可能影響高緯度國家的高頻無線電通訊，南半球有機會在較低緯度看到極光。

太空 氣象署 表面

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