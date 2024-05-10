出包！高清文物圖檔外流「淘寶45元買得到」 故宮：已提2改善措施

故宮博物院前年發生多達40萬張文物高清圖檔外流，用10元人民幣（台幣約45元）就可在中國大陸淘寶等電商網站購得。經士林地檢偵辦，發現是故宮鬧烏龍，承辦人員將圖檔上傳至免費網路平台，導致民眾可隨意下載，全案日前簽結。故宮去年已懲處相關人員，今再表示後續已改為圖檔自動上傳、下載及轉檔機制系統，阻絕人為操作可能外流風險，同時也強化資安。

士檢調查，故宮去年3月遭爆名畫圖檔外洩案，民眾在電商網站「淘寶」上發現，可以10元人民幣購得「清明上河圖」、「快雪時晴帖」等數位圖檔，故宮獲悉後認為相關故宮圖檔經加密列管，懷疑遭駭客入侵盜圖，不僅引起立委質詢關注，檢調也介入調查。

故宮去年3月即對外說明，因數位典藏相關作業資料量過大，造成主機容量滿載，效能變差，承辦人員因此將資料移至公務系統中可提供對外服務的伺服器(非個人電腦)，造成院外有心人士得以使用工具軟體或拼圖軟體等方式，操作讀取局部的高階圖檔後加以拼接存取，去年也已經懲處該承辦人員。

故宮今表示，後續已研議改善方向，除改為圖檔自動上傳、下載及轉檔機制系統，阻絕人為操作可能外流之風險，也提出五項強化資安改善機制作法，包括更安全的資訊網路架構調整，嚴控對外服務設備存放區域權限，管制網路各區網路連通;加強同仁資訊專業技能，深化資安專業訓練以提高資安意識;提升內部控制效用，進行人員職務區隔，達到互相複核的效益;強化各項資安硬體措施包括防火牆、WAF、EDR端點偵測、資通安全威脅偵測監控SOC(Security Operation Center)，最後則是比照資安署警戒專案模式，建立對外系統各管理人員對異常狀況回報機制。

故宮說，各項強化改善措施均已推動執行中，務求相同錯誤不再發生。