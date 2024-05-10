馬偕成立全台唯一野外醫學中心 體驗低氧高海拔環境
民眾登山因為出現疑似高山症，需要出動直升機救助的情況不時發生，馬偕醫院急診醫學部針對高海拔環境風險成立全國首創的「野外醫學中心」。馬偕醫院急診醫學部野外醫學中心主任邱毓惠表示，中心設立後，現階段還在測試發展階段，預計明後年開設高山醫學門診，讓民眾體驗低氧環境，預測高山症發生指數。
馬偕醫院急診醫學部今舉辦「野外醫學暨大型活動醫學國際研討會」，馬偕醫院副院長簡定國、健保署長石崇良等人皆出席。出身急診的石崇良表示，國人從事戶外活動盛行，加上台灣地理條件近山鄰海，親近山海容易，但部分戶外活動具風險性，如不熟悉高山逕自爬山，恐引發高山症危害性命等。
邱毓惠說，目前中心去年底剛成立，規畫引進國外低氧運動測試、預測高山症發生指數、 累積國人測試的本土數據資料。預計明、後年開設高山醫學門診，讓登高山新手、有慢性疾病、腫瘤等亞健康族群想要登高山者，或是到國外高海拔地區旅遊者可以先來檢測，降低嚴重高山症風險。
邱毓惠說，不少民眾擔心花大錢、買了行程去當地卻因高山症打壞規畫，避免高山症影響行程，民眾可在行前先至門診測試，預測自己在低氧、高海拔的環境下的適應能力，作為未來行程參考。常見高山症好發族群，如曾發生過高山症、肥胖、心肺功能差、患心血管疾病、體能不佳者等，皆需特別注意。
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