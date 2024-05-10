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三十而立傳愛世界！第二屆「成人之美獎」徵選活動 5月1日起正式起跑

聯合新聞網／ 台北訊

2024年由台灣美容外科醫學會及聯合報系有故事主辦、台灣整形外科醫學會協辦，第二屆「成人之美獎」徵選活動，於5月1日起正式起跑！

今年適逢台灣美容外科醫學會成立三十週年，繼去年舉辦台灣醫學界創舉之首屆成人之美獎，獲得海內外一致好評，更充分體現醫者仁心仁術的情懷、患者勇敢逐夢的精神，發掘許多案例主角 因為接受重建整形或美容整形手術 因而有向上突破或逆轉人生的感人故事。今年在整個活動規模與行銷推廣上將與有故事股份有限公司結合，將台灣醫療的美的故事推向海內外，讓更多人知曉。台灣醫療技術享譽國際，許多外國民眾更是來台求治，因此有別以往，第二屆成人之美獎，特別鼓勵具國際化參賽求治者，若為外籍人士或旅外僑胞得優先入圍等鼓勵措施，以含納更多國內外求治者之成人之美的動人故事。

徵選內容在項目規劃上，採用兩種不同概念的報名類別：

一、自信新生獎，乃個案因追求新生再造而接受美容手術，化自卑為自信因而奮發積極，學業或事業有成，自我肯定而重生。

二、逆轉人生獎：乃個案因先天性顱顏缺損（如唇顎裂或顱顏畸形），或頭臉發育性變形；後天如：癌症手術或意外事故等重大創傷，造成顏面或身體肢體畸殘，經整形手術而逆轉人生案例，各選出特優一名及優選兩名。

三、評審團特別獎，將於所有報名的個案件數中，由評審團選出用來表彰實務具有強大貢獻或特殊意義者。

台灣美容外科醫學會三十週年之際，舉辦第二屆成人之美獎，更與台灣整形外科醫學會共同推動台灣整形美容在國際上，是有絕對優勢的軟實力，並提升台灣在國際上的形象文化力。相信以台灣整形美容優異醫療技術及醫師的仁心與創造的成人之美故事，期望吸引外國求治者來台醫療並進而促進醫療觀光，透過醫療振興促進台灣百工百業的經濟發達。因此，在舉辦過程中，也陸續邀請衛生福利部、文化部、交通部觀光署等擔任指導單位，更受到旅遊業界等多方不同產業的積極響應，期望各界皆能共襄盛舉，共創台灣之光。

影片欣賞連結：
https://www.youtube.com/shorts/VYyDgzsJKmE
https://www.youtube.com/shorts/0_IJIUtA2_8
https://www.youtube.com/shorts/6YLPyY1isI8

人生 整形手術 有故事 醫學

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