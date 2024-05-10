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醫師：家長雙方皆有尿床史 小孩尿床機率逾7成

中央社／ 台北10日電
醫師指出，尿床會受遺傳影響，研究顯示若家長其中一方有尿床史，孩子尿床機率達44%，若雙方均有尿床史，孩子尿床機率更高達77%，長期恐影響身心發展。情境示意圖。圖／Ingimage
醫師指出，尿床會受遺傳影響，研究顯示若家長其中一方有尿床史，孩子尿床機率達44%，若雙方均有尿床史，孩子尿床機率更高達77%，長期恐影響身心發展。情境示意圖。圖／Ingimage

許多孩子都曾尿床過，醫師指出，尿床會受遺傳影響，研究顯示若家長其中一方有尿床史，孩子尿床機率達44%，若雙方均有尿床史，孩子尿床機率更高達77%，長期恐影響身心發展。

兒童尿失禁最常見的現象為尿床，也叫「夜間遺尿症」，台北慈濟醫院副院長、小兒泌尿學專家楊緒棣今天透過新聞稿指出，根據國外研究顯示，若兄弟姊妹其中一個孩子會尿床，另一個孩子尿床機率為17%。

然而，當家長一方或雙方有尿床史，楊緒棣表示，孩子尿床的機率將分別攀升到44%、77%，若孩子持續尿床卻延誤治療，即有可能讓尿失禁的困擾持續到長大，恐造成自卑感、焦慮、被霸凌等心理壓力及人際困境。

楊緒棣指出，「夜間多尿」、「膀胱過小」以及「大腦覺醒中樞不敏感」是造成尿床的三大原因，以8歲吳小弟為例，到大班時仍每天包尿布，加上哥哥也因尿床問題接受治療，媽媽警覺帶孩子就醫，發現吳小弟的尿床是膀胱過小及大腦覺醒中樞不敏感導致，經服藥及作息調整，吳小弟尿床狀況大幅降低。

楊緒棣強調，兒童尿失禁的黃金治療期為6歲，6歲前可持續觀察，若狀況沒有改善，6歲後就要積極治療；如果孩子有尿床症狀，務必要就醫，早期找到讓孩子尿床的原因，就能讓孩子的童年不再被侷限。

尿失禁 醫師

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