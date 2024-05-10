不只免費尿布、濕紙巾！桃機哺集乳室有各種特色主題 外國旅客直呼超棒

桃園機場的哺集乳室及育嬰室共有51處，且有許多特色主題，像是與台灣黑熊保育協會合作以黑熊寶寶可愛造型打造等，讓外國旅客大讚是第1名。

桃園機場公司副總李俊德今天在例行記者會中表示，桃園機場乾淨舒適的特色主題哺（集）乳及育嬰室，提供免費尿布、濕紙巾等設備，兒童休憩及遊戲區，美澳日韓等各國旅客在育嬰室留言本大力誇讚桃園機場很貼心，甚至還給桃園機場第1名的肯定。

桃機公司指出，為因應旅客不同需求，桃園機場在兩航廈各處所設置的哺（集）乳及育嬰室約51處，其中特色主題哺（集）乳及育嬰室，如第二航廈三樓管制區出境D區，及四樓非管制區美食街旁，是與台灣黑熊保育協會合作。

特色主題哺（集）乳及育嬰室設有冰溫熱飲水機，尿布台、嬰兒床、沙發休息區、兒童桌椅及獨立隔間哺（集）乳室等，亦提供各種尺寸的免費尿布、嬰兒乳液、奶瓶清潔劑及溫熱濕紙巾等育嬰所需備品。

哺（集）乳室結合台灣黑熊意象，以黑熊寶寶可愛造型打造，沙發上還能看到台灣黑熊的「V字領」特徵，一旁牆上寫著台灣黑熊是珍貴的台灣國寶，邀請大家一起關心黑熊保育，育嬰同時推廣保育觀念。

桃機指出，第二航廈一樓非管制區入境北側郵局旁的哺（集）乳及育嬰室，獨立的哺乳室和母乳專用冰箱，提供媽媽隱密且安心的空間，有齊全的育嬰設施及玩具、繪本等，一旁設有免費兒童遊戲區，第一航廈非管制區B1美食街及3樓星巴客旁的哺（集）乳及育嬰室，以色彩繽紛的花朵圖案布置相當溫馨。

桃機指出，包含日本、印尼、香港、美國等皆留言表達感謝之意，印尼旅客表示，桃園機場有著非常棒的哺（集）乳室，提供嬰兒乾淨且舒適的環境；加拿大旅客則說，每一個機場都應該向桃園機場看齊。還有旅客表示未曾在機場看過這麼棒，且對家庭友善的育嬰室。