快訊

有事找阿姨！桃園男童全裸被父趕出門 鄰居幫披外套施壓報警

伊朗頭巾禁令再起，女性頻遭打壓卻不曾放棄希望

43歲女患卵巢癌3期終止妊娠 癌友瑜珈助紓解壓力

中央社／ 台北10日電

43歲的張小姐在例行產檢超音波檢查，意外發現罹患卵巢癌3期，須立即終止妊娠，切除子宮。面對治療的不安與未來可能無法懷孕的噩耗，幸好癌友瑜珈助紓解壓力，讓她漸漸打開心房。

友信慈善基金會從2020年開始陸續與台灣癌症基金會、乳癌防治基金會、乳癌病友協會等合作推出癌友瑜珈課程，課程設計結合正念減壓，呼吸練習與瑜珈伸展的癌友專屬課程設計，幫助超過300名癌友減緩癌疲憊與走過癌低潮，張小姐就是其中一人。

在一次因緣際會下，張小姐接觸癌友瑜珈課程，在課堂上總會遇到不同癌友各自分享罹癌的心路歷程、相互加油打氣，也讓她漸漸打開心房，慢慢學習傾聽身體的聲音，透過肯定自己的過程，也養成善的循環，在面對疾病時也不再徬徨無助。

張小姐今天透過新聞稿分享參上課的體驗，她覺得在進行瑜珈伸展、正念及呼吸練習時，都持續學習如何將專注力集中在自身，更重視自我感受。她說，罹癌後也是藉著癌友瑜珈學會放慢腳步，試著轉念思考，將罹癌當成是慢性病，思考與疾病和平相處，正視身體所需。

據統計，80%癌友學員完成為期8週癌友瑜珈課程，反映透過課程練習能明顯改善因癌症或治療導致疲憊感。乳癌防治基金會總監蔡愛真指出，瑜珈對乳癌病友來講是非常好的身心調適運動，不只減輕治療期間不適且兼顧生活品質提升，籲把握難得機會，體驗學習，邁向更美好人生。

乳癌 瑜珈 罹癌

延伸閱讀

乳癌病友怎麼吃？營養師侯沂錚提醒依據分期補充營養，日常飲食需避免吃進「這3類食物」！

星希亞抗癌10年鼓勵無數癌友 名醫：是一個很好的人

2024癌症論壇／罹乳癌第一時間難接受 朱芯儀：撕去癌友標籤愛自己

2024癌症論壇／台灣年輕癌友增 邱瀚模：大腸癌篩宜降至45歲

相關新聞

林業署炸荔枝椿象引爭議！專家曝：煮熟無毒 生吃恐有「這風險」

林業署將荔枝椿象入菜，遭食藥署警告荔枝椿象非合法可食用原料，最高可依食安法開罰2億，而荔枝椿象到底能不能吃也引發熱議。專...

把握周六好天氣！母親節鋒面接近「愈晚降雨機率愈高」 北部轉涼時間點曝

中央氣象署指出，明天各地為多雲到晴，花東有零星降雨，各地普遍都是30度高溫，南高屏近山區可能有36度機率。周日鋒面接近，...

影／花蓮規模5.8地震！大清水山崩瞬間曝光 當地民眾嚇傻

花蓮今天截至目前已經一連10次地震，多半介於芮氏規模4.0至5.8之間，花蓮最大震度4級，連連天搖地動讓民眾直呼「頭都暈...

15:45規模5.8地震！氣象署揭雙北有感原因 曝0403餘震「將延續3到6個月」

繼今天上午連3起顯著有感地震，下午3點45分再發生規模5.8地震。中央氣象署研判此為0403花蓮地震餘震序列的一群，且餘...

地磁擾動11日凌晨起影響 氣象署：高緯度高頻無線電通訊恐中斷

中央氣象署今發布磁暴特報，預計11日凌晨到上半天達到強烈磁暴等級（Kp=8, G4）。氣象署表示，此次地磁擾動事件可能影...

《謝謝大家收看》舞台劇 王偉忠演自己的故事

由知名製作人王偉忠及演員郭子乾、于子育主演的舞台劇《謝謝大家收看》，於5月10至12日、12月27至29日，分別於臺北表演藝術中心及臺中歌劇院展開二度巡演。在影視圈從業多年的王牌製作人王偉忠，親自擔任

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。