43歲女患卵巢癌3期終止妊娠 癌友瑜珈助紓解壓力

43歲的張小姐在例行產檢超音波檢查，意外發現罹患卵巢癌3期，須立即終止妊娠，切除子宮。面對治療的不安與未來可能無法懷孕的噩耗，幸好癌友瑜珈助紓解壓力，讓她漸漸打開心房。

友信慈善基金會從2020年開始陸續與台灣癌症基金會、乳癌防治基金會、乳癌病友協會等合作推出癌友瑜珈課程，課程設計結合正念減壓，呼吸練習與瑜珈伸展的癌友專屬課程設計，幫助超過300名癌友減緩癌疲憊與走過癌低潮，張小姐就是其中一人。

在一次因緣際會下，張小姐接觸癌友瑜珈課程，在課堂上總會遇到不同癌友各自分享罹癌的心路歷程、相互加油打氣，也讓她漸漸打開心房，慢慢學習傾聽身體的聲音，透過肯定自己的過程，也養成善的循環，在面對疾病時也不再徬徨無助。

張小姐今天透過新聞稿分享參上課的體驗，她覺得在進行瑜珈伸展、正念及呼吸練習時，都持續學習如何將專注力集中在自身，更重視自我感受。她說，罹癌後也是藉著癌友瑜珈學會放慢腳步，試著轉念思考，將罹癌當成是慢性病，思考與疾病和平相處，正視身體所需。

據統計，80%癌友學員完成為期8週癌友瑜珈課程，反映透過課程練習能明顯改善因癌症或治療導致疲憊感。乳癌防治基金會總監蔡愛真指出，瑜珈對乳癌病友來講是非常好的身心調適運動，不只減輕治療期間不適且兼顧生活品質提升，籲把握難得機會，體驗學習，邁向更美好人生。