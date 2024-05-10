林業署炸荔枝椿象引爭議！專家曝：煮熟無毒 生吃恐有「這風險」

林業署將荔枝椿象入菜，遭食藥署警告荔枝椿象非合法可食用原料，最高可依食安法開罰2億，而荔枝椿象到底能不能吃也引發熱議。專家指出，腹部有臭腺，分泌的化學物會對皮膚或眼睛造成傷害，生吃更可能傷及口腔和食道，嚴重甚至可能導致氣管或喉嚨腫脹甚至潰爛；椿象煮熟後原則上就不會有毒性，但對甲殼類過敏，或被蚊蟲叮咬後出現腫痛的民眾就不太適合。

為帶領民眾了解昆蟲生長繁殖快速的特性，林業署嘉義分署日前舉辦「呷蟲王者」課程活動，活動初期規畫和行銷，以荔枝椿象移除後入菜作為發想，但課程前皆依法規調整內容，教導學員改以烹飪蜂蛹為主。

食藥署副署長林金富說，荔枝椿象屬於外來害蟲，食用安全性未經確認，國人也沒有食用的歷史經驗，在相關安全性未經確認前，呼籲民眾避免食用、以維護健康，食安法第15條規定，這類食品或食品添加物，「不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列」，違者可開罰6萬元以上、2億元以下罰鍰，產品沒入銷毀。

針對荔枝椿象的毒性，台灣大學昆蟲學系名譽教授徐爾烈說，煮熟後應不會影響，但即便沒有毒性，也要考慮是否屬於過敏原，畢竟這並非經常食用的物質，不確定是否會誘發過敏反應，一但引起過敏，半小時就會發作，要謹慎處理，如果出現全身性丘疹、呼吸困難、心跳加快等，要就醫施打抗過敏藥。

徐爾烈指出，荔枝椿象的腹部有臭腺，分泌的化學物可能傷害皮膚或眼睛，進入口腔和食道也可能造成傷害，並可能導致氣管或喉嚨腫脹甚至潰爛，因為黏膜組織會很敏感，對昆蟲敏感，如過去被蚊蟲叮咬後腫痛者，或對甲殼類過敏者，風險就會比較高。

徐爾烈表示，在其他國家，有些人會吃龍蝨、蠍子、蜈蚣等具有毒性的昆蟲，原則上烹煮過後就沒有毒性；對於「荔枝椿象能壯陽」的說法，他認為，食用這種昆蟲應該沒有特殊效果，就像吃蝦子等，屬於蛋白質來源。

針對林業署規範的活動，徐爾烈指出，荔枝椿象屬於農糧害蟲，雖然國外有人吃，但不鼓勵民眾食用，建議透過生態教育，提醒民眾留意荔枝椿象常出現的地點等，但也要尊重其他文化的食用習慣。

食藥署食品原料整合查詢平台列舉的「昆蟲及其來源製取之原料」共11種，包含花粉、紅蚯蚓、蜂王乳；蜂王漿、蜂蛹、蜂蜜、蜂膠、蜂膠樹脂、蜂蠟、擬黑多刺蟻、蠶絲蛋白和蠶蛹，但並非正面表列，不代表未列載就不得供原料食用。