快訊

有事找阿姨！桃園男童全裸被父趕出門 鄰居幫披外套施壓報警

伊朗頭巾禁令再起，女性頻遭打壓卻不曾放棄希望

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林業署炸荔枝椿象引爭議！專家曝：煮熟無毒 生吃恐有「這風險」

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
生吃荔枝椿象可能傷及口腔和食道。圖／南投分署提供
生吃荔枝椿象可能傷及口腔和食道。圖／南投分署提供

林業署荔枝椿象入菜，遭食藥署警告荔枝椿象非合法可食用原料，最高可依食安法開罰2億，而荔枝椿象到底能不能吃也引發熱議。專家指出，腹部有臭腺，分泌的化學物會對皮膚或眼睛造成傷害，生吃更可能傷及口腔和食道，嚴重甚至可能導致氣管或喉嚨腫脹甚至潰爛；椿象煮熟後原則上就不會有毒性，但對甲殼類過敏，或被蚊蟲叮咬後出現腫痛的民眾就不太適合。

為帶領民眾了解昆蟲生長繁殖快速的特性，林業署嘉義分署日前舉辦「呷蟲王者」課程活動，活動初期規畫和行銷，以荔枝椿象移除後入菜作為發想，但課程前皆依法規調整內容，教導學員改以烹飪蜂蛹為主。

食藥署副署長林金富說，荔枝椿象屬於外來害蟲，食用安全性未經確認，國人也沒有食用的歷史經驗，在相關安全性未經確認前，呼籲民眾避免食用、以維護健康，食安法第15條規定，這類食品或食品添加物，「不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列」，違者可開罰6萬元以上、2億元以下罰鍰，產品沒入銷毀。

針對荔枝椿象的毒性，台灣大學昆蟲學系名譽教授徐爾烈說，煮熟後應不會影響，但即便沒有毒性，也要考慮是否屬於過敏原，畢竟這並非經常食用的物質，不確定是否會誘發過敏反應，一但引起過敏，半小時就會發作，要謹慎處理，如果出現全身性丘疹、呼吸困難、心跳加快等，要就醫施打抗過敏藥。

徐爾烈指出，荔枝椿象的腹部有臭腺，分泌的化學物可能傷害皮膚或眼睛，進入口腔和食道也可能造成傷害，並可能導致氣管或喉嚨腫脹甚至潰爛，因為黏膜組織會很敏感，對昆蟲敏感，如過去被蚊蟲叮咬後腫痛者，或對甲殼類過敏者，風險就會比較高。

徐爾烈表示，在其他國家，有些人會吃龍蝨、蠍子、蜈蚣等具有毒性的昆蟲，原則上烹煮過後就沒有毒性；對於「荔枝椿象能壯陽」的說法，他認為，食用這種昆蟲應該沒有特殊效果，就像吃蝦子等，屬於蛋白質來源。

針對林業署規範的活動，徐爾烈指出，荔枝椿象屬於農糧害蟲，雖然國外有人吃，但不鼓勵民眾食用，建議透過生態教育，提醒民眾留意荔枝椿象常出現的地點等，但也要尊重其他文化的食用習慣。

食藥署食品原料整合查詢平台列舉的「昆蟲及其來源製取之原料」共11種，包含花粉、紅蚯蚓、蜂王乳；蜂王漿、蜂蛹、蜂蜜、蜂膠、蜂膠樹脂、蜂蠟、擬黑多刺蟻、蠶絲蛋白和蠶蛹，但並非正面表列，不代表未列載就不得供原料食用。

林業署 荔枝椿象 食藥署

延伸閱讀

高山症求診數激增2成！專家公開爬高山保命術：低海拔先適應

遭集體冷落！哈利訪英未見到父兄 英王室專家曝查理不願和解真正理由

梅雨鋒面何時出現？專家預估5月這個時間點 將持續到端午節連假前

林業署油炸荔枝椿象踩紅線 食藥署：若當食材販售 最重罰2億

相關新聞

林業署炸荔枝椿象引爭議！專家曝：煮熟無毒 生吃恐有「這風險」

林業署將荔枝椿象入菜，遭食藥署警告荔枝椿象非合法可食用原料，最高可依食安法開罰2億，而荔枝椿象到底能不能吃也引發熱議。專...

把握周六好天氣！母親節鋒面接近「愈晚降雨機率愈高」 北部轉涼時間點曝

中央氣象署指出，明天各地為多雲到晴，花東有零星降雨，各地普遍都是30度高溫，南高屏近山區可能有36度機率。周日鋒面接近，...

影／花蓮規模5.8地震！大清水山崩瞬間曝光 當地民眾嚇傻

花蓮今天截至目前已經一連10次地震，多半介於芮氏規模4.0至5.8之間，花蓮最大震度4級，連連天搖地動讓民眾直呼「頭都暈...

15:45規模5.8地震！氣象署揭雙北有感原因 曝0403餘震「將延續3到6個月」

繼今天上午連3起顯著有感地震，下午3點45分再發生規模5.8地震。中央氣象署研判此為0403花蓮地震餘震序列的一群，且餘...

地磁擾動11日凌晨起影響 氣象署：高緯度高頻無線電通訊恐中斷

中央氣象署今發布磁暴特報，預計11日凌晨到上半天達到強烈磁暴等級（Kp=8, G4）。氣象署表示，此次地磁擾動事件可能影...

台南大仁社區「樹裡桁間」獲2024建築園冶獎

財團法人高雄市建築經營協會舉辦「2024建築園冶獎」，日前公布臺南市獲得「社區景觀營造類」獎項之「臺南築角創意營造計畫」北區大仁社區「樹裡桁間(Betweem the trees)」環境空間改造計畫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。