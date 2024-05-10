舞台劇《謝謝大家收看》 王偉忠郭子乾呈現滿滿感動
于子育、郭子乾、王偉忠、周定緯、王意萱、達姆拉‧楚優吉、鄭慕岑、操偶藝術家邱米溱等人攜手合作的舞台劇《謝謝大家收看》，晚上在臺北表演藝術中心大劇院公演，王偉忠表示，這回二度巡演，一直收到高雄觀眾的許願，希望再度到南部演出，因此申請到明年三月高雄的檔期，預計5月中旬啟售，歡迎南部觀眾來觀看演出。
《謝謝大家收看》以四年級的人生成長路為背景，王偉忠表示，這兩年的演出，每場感受也不太一樣，隨著劇情走一圈，好像從小到大重活了一回，也回顧了自己四十年的電視圈經歷，對電視媒體的興衰更有感觸；畢竟以前電視是最紅的行業，現在看電視的人也少了。
舞台劇中王偉忠回憶父親為了自己的學業，向老師鞠躬求著英文老師收下自己，幫忙補習的一幕，讓人感動，也體會到父愛的偉大，為了小孩，一輩子只會敬禮的父親，竟然鞠躬哈腰的求著老師。
舞台劇另一幕，身為人父的王偉忠，面對叛逆期的小女兒始終躲著自己，試著鼓起勇氣詢問原因，原因竟然只是因父親一句玩笑話，卻深深刺傷小女兒，造成小女兒更加的叛逆，讓觀者有著深深的觸動，有時因為家人無心的一句話，很可能會深深地傷害到家人。
于子育與郭子乾演出王偉忠父親過世時的對話，因郭子乾首輪演出前遭逢母喪，演出感觸特別深，淚流不止。王偉忠覺得這齣戲呈現出進入熟齡四年級生的喜怒哀樂、跌宕起伏，帶來滿滿感動。
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