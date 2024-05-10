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15:45發生規模5.8地震 氣象署：0403餘震將延續3到6個月

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15:45規模5.8地震 氣象署：0403餘震將延續3到6個月

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
圖／氣象署提供
圖／氣象署提供

繼今天上午連3起顯著有感地震，下午3點45分再發生規模5.8地震。中央氣象署研判此為0403@@@花蓮地震餘震@@@序列的一群，且餘震還會再延續3到6個月。截至今天下午4點，也已經累計1400個餘震。

氣象署地震測報中心主任吳健富指出，今天下午3點45分發生規模5.8地震，震央位置於花蓮縣政府東北方32.8公里 ，位於台灣東部海域，士級淺層地震，地震深度僅10公里，造成花蓮縣和平、宜蘭澳花有4級震度，人口密集區的花蓮市、宜蘭市也有3級震度，也造成台灣西部、北部包括新北、桃園、新竹、台中、嘉義等也都有2級震度。

吳健富說，台北之所以民眾對地震感受強烈，主要是地震接近北部地區，加上台北盆地的場址效應，震波進來後造成共振現象，震動造成大樓高樓層晃動明顯。

吳健富指出，根據判斷，包括今天早上發生的3起地震，還有下午3點45分的地震，都是0403花蓮餘震序列的一群，餘震序列仍持續當中，統計至今天下午4點，包含主震在內，總計有1400個餘震，規模6到7的地震有5個，規模5到6的總共有69個餘震。

他提醒民眾，由於0403地震規模相當大，地震能量不會透過只主震形式釋放完畢，後續還會透過時間、不同地震形式釋放，判斷餘震將延續3個月到6個月，但就目前觀察，每日餘震的數量已經慢慢縮小、減少，頻率也拉大，但不排除中間還是會有零星比較大的餘震，會帶出一群密集的地震，能量再慢慢消緩，近期在山區活動都要注意安全。

吳建富說，大地震之後，餘震都會再持續，且台灣是地震好發區域，民眾除關切0403相關餘震，也要注意台灣各地隨時隨地都會發生地震，呼籲民眾做好防震準備及相關應變，在第一時間保護自己。

吳建富分析，0403花蓮地震發生後，北邊就有規模6.5、規模6.2地震，接下來4月23日南邊接連發生規模6、規模6.3地震，27日北邊發生了規模6.1地震，5月8日南邊有2起規模5.9地震，這幾天也大多是南邊發生地震，剛剛則是在北邊地震，「我們判斷它就是在做一個能量調整、能量釋放的動作」，餘震仍在持續當中。

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