健檢項目太多不知從何做起？網提醒6大「健檢項目」記得定期追蹤



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「健檢項目」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大健檢項目排行。

隨著近年國人健康意識抬頭以及醫療科技的興起，健康檢查的項目也越來越多種，但由於健檢的費用並不便宜，因此如何在有限的預算之下為自己規劃出最齊全的健康檢查也是網友熱議的一大話題。

「血液檢測」一針可測多項身體指標太重要 「子宮抹片檢測」預防HPV需定期追蹤！

▲ 網友熱議TOP6 必做健檢項目 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「健檢項目」的相關話題討論，可以發現「血液檢測」因為血液中含蓋的身體資訊很多，如血糖、肝功能、腎功能、尿酸等，因此被網友稱為是「健康檢查的必做項目」，但也因為抽血需要注入針頭，成為許多人難以克服的健康檢查難關之一，就有網友分享「每次打針前都會緊張到乾嘔、打的時候甚至會暈針」，引發網友共鳴，紛紛留言「真的！而且抽血看到自己的血流出來真的覺得好可怕」、「健檢時都把抽血留到最後…」。

另外「理學檢查」也是引起網友熱議的一大項目，常見的理學檢查包含了聽診、觸診、問診等項目，雖然相較其他可以透過專業儀器分析的項目，理學檢查較難直接得出確切診斷結果，不過也有網友留言提及「身體（理科）檢查其實很必要，因為醫生更能幫你判斷可以追蹤哪些項目」，表示醫師透過詢問病史以及基本檢查，除了可以減少浪費醫療資源的情形發生，也能夠更有效的鎖定可能潛在的疾病。

而「子宮抹片檢測」近年來因為政策宣導有效，也成為不少網友談論到健康檢查時會提到的項目之一，就有一位女性網友分享自身經驗，表示因為看了社群有很多網友呼籲要做抹片檢查，因此才預約了檢測，後收到報告才發現是HPV陽性，不少網友看了直呼「想知道哪一個醫院檢查的，也想檢驗」、「定期篩檢HPV真的很重要！」，強調定期追蹤、進行子宮頸抹片檢查的重要性。

你也想擁有健康活力的身體？有空時不妨參考看看網友的討論，選擇最適合自己的健檢項目，為自己的健康做把關吧！br>

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「健檢項目」相關討論則數。

觀測期間：2023/12/28~2024/03/28，共3個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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