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宜蘭「伯朗大道」三奇美徑活動開跑 連接童玩節拚觀光

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭版「伯朗大道」三奇美徑位於冬山河以南的稻田中，5月的稻田綠油油一片，在蔚藍天空的映照下令人心曠神怡。記者陳敬丰／攝影
宜蘭版「伯朗大道」三奇美徑位於冬山河以南的稻田中，5月的稻田綠油油一片，在蔚藍天空的映照下令人心曠神怡。記者陳敬丰／攝影

宜蘭版「伯朗大道」冬山鄉三奇美徑年度系列活動開跑，從5月到7月，第一階段彩繪稻田已製作完畢，緊接著5月底稻浪音樂會、6月熱氣球嘉年華、7月風箏嘉年華收尾，預計可吸引超過10萬人次，無縫接上國際童玩藝術節，帶動受到地震影響的觀光業。

三奇美徑位於冬山河以南、龍德工業區以北的大片稻田間，被稱為宜蘭版伯朗大道，5月的稻田綠油油一片，在蔚藍天空的映照下令人心曠神怡。鄉公所每年5到7月辦理一系列活動，今天鄉長林峻輔為彩繪稻田揭幕，也是系列的第一棒；今年彩繪稻田主題是孩童與青蛙一同探險，追憶童年美好時光。

系列活動從今天開始到7月7日，持續59天，除了彩繪稻田，5月25日的稻浪音樂會中，荒野保護協會生態回聲劇團、順安國中絲竹樂團、冬山國小管樂團將登台演出；6月1日、2日、8日、9日是活動中最刺激的熱氣球嘉年華，民眾可搭乘熱氣球升空，7月6日、7日的風箏嘉年華，在收割完的稻田中放風箏，為活動畫下句點。

鄉公所觀光所統計，去年的三奇美徑系列活動參觀人次超過10萬人，4天熱氣球嘉年華帶來的1萬3000人，以每人次到冬山鄉消費200元計算，估計創造超過2260萬元商機；鄉公所有信心今年再次突破10萬人次，結合周邊冬山河舊河港、親水公園等，帶動整體觀光。

三奇美徑系列活動7月7日結束，宜蘭國際童玩藝術節7月6日開幕，旅遊人潮有望接續、擴大。0403地震過後，東部旅遊業都受到影響，宜蘭也不例外，5、6月住房率只有3成左右，宜蘭縣觀光協會理事長王文新表示，這波低潮很可能持續到明年，童玩節能否吸引到遊客至關重要。

冬山鄉長林峻輔（右四）今天為三奇美徑系列活動揭開序幕，希望彩繪稻田帶人們認識農村，提升對永續農業的關注。圖／冬山鄉公所提供
冬山鄉長林峻輔（右四）今天為三奇美徑系列活動揭開序幕，希望彩繪稻田帶人們認識農村，提升對永續農業的關注。圖／冬山鄉公所提供
宜蘭冬山鄉三奇美徑系列活動開跑，今天揭幕彩繪稻田，主題是孩童與青蛙一同探險，追憶童年美好時光。圖／冬山鄉公所提供
宜蘭冬山鄉三奇美徑系列活動開跑，今天揭幕彩繪稻田，主題是孩童與青蛙一同探險，追憶童年美好時光。圖／冬山鄉公所提供
三奇美徑系列活動去年吸引超過10萬人次旅客，估計創造超過2000萬元商機，今年有望延續，並接上7月6日開幕的國際童玩藝術節，帶動冬山鄉乃至全縣觀光。記者陳敬丰／攝影
三奇美徑系列活動去年吸引超過10萬人次旅客，估計創造超過2000萬元商機，今年有望延續，並接上7月6日開幕的國際童玩藝術節，帶動冬山鄉乃至全縣觀光。記者陳敬丰／攝影

伯朗大道 宜蘭 童玩節

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