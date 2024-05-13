接電話、上台報告好尷尬！這10大情境讓社恐避之唯恐不及



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「社恐最怕情境」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議社恐人士最不想面對的情境排行。

隨著現代生活節奏加快和社群媒體的普及，大眾的社交壓力似乎也在與日俱增。你是否曾經歷過這些情況：搭電梯時遇到不熟的同事會非常尷尬、在剪頭髮的過程總是默默祈禱理髮師不要主動搭話、遇到需要當眾發言的場合會感到緊張不安…等？這些情境時常引發社交恐懼者的焦慮感，甚至可能加劇對社交的排斥。

搭電梯遇到不熟的人好尷尬 和主管面對面交流超緊張

▲ 網友熱議社恐人最怕10大情境 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「社恐最怕情境」相關話題的討論，可以發現「遇到不熟的人」是許多社交恐懼者最不願面對的場景，特別是在需要共處同一個空間、卻又沒有話題可聊的情況下，會讓人感到格外難熬。有社恐的網友就分享「搭捷運遇到不熟的同事超尷尬的，根本就是社恐人的地獄時刻」、「搭電梯最不想遇到鄰居，每次都尷尬到腳趾摳地」等，直呼遇到這種情境簡直是「度日如年」。

對此，有民眾就提出建議「可以簡單點頭打個招呼，就繼續各做各的事就好，不用想太多啦」、「我會假裝沒看到，真的對到眼再稍微打招呼問候一下」，認為若是遇到類似情境，可以透過禮貌打招呼來化解尷尬。

此外，與「權威人士」交流同樣讓許多社交恐懼症者備感壓力。

例如老師、教授、主管、上司、長輩等人，都經常使得社恐擔心在相處的過程中，自己的表現不符合對方期待，導致他們非常拘謹、無法順暢地表達。有網友就發文感嘆「學生時期會因為社恐不敢上課提問，害怕老師覺得我問的問題很笨」，吸引許多有同樣困擾的人回覆「我也是！我連下課私底下找老師都不敢，每次跟老師講話都緊張到忍不住發抖」、「我到長大還是會這樣，跟主管面談的時候都會手心冒汗」等，指出社恐人與較有權勢地位的對象交流時容易產生心理負擔。

而「接聽電話」對於社恐來說，也是極具挑戰性的情境。有民眾就在討論區表示「身為內向社恐人士最怕的就是聽到電話響」，引起網友共鳴「社恐就是不敢接電話，寧願讓它一直響到變成未接來電」、「每次都想說可以打字為什麼要打電話，朋友打電話我也會等到對方掛掉再傳訊息問怎麼了」。

也有社恐的網友盤點出不喜歡接電話的原因，如「別人突然打來還沒做好社交的準備」、「沒辦法通過觀察表情跟肢體語言來確定對方的態度」、「電話的反應時間短很怕會說錯話」等，認為講電話較難掌控交流的情況，因此會盡量避免接聽電話，若是有無法拒絕的重要電話時，就會感到緊張焦慮。

你還知道哪些令社恐避之唯恐不及的的情境呢？社交恐懼症是種常見的心理健康問題，會使得患者在特定情境下感到不安與張皇失措。如果發現自己出現害怕社交的情形，可以先觀察狀況、並找出與生活平衡的方法，然而若感覺到社交恐懼嚴重影響日常生活，不妨尋求專業醫療資源協助和治療，以更有效地改善問題、建立健康的人際關係。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「社恐最怕情境」相關討論則數。

觀測期間：2023/04/01~2024/04/08，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw