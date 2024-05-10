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桃園男童被全裸趕出門 精神科醫師：心理創傷易影響大腦發展

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園傳出國小2年級男童遭嚴重不當管教，專家指出創傷會留在心裡數十年。示意圖／Ingimage
桃園傳出國小2年級男童遭嚴重不當管教，專家指出創傷會留在心裡數十年。示意圖／Ingimage

桃園王姓男童遭父親不當管教，全身一絲不掛被趕出家門，直到鄰居協助，民代、警方和社會局關切才獲安置。衛生福利部桃園醫院精神科醫師蘇柏文指出，近年不少研究都證實童年逆境經驗，包括家長對孩子肢體毆打、言語辱罵或疏於照顧，甚至家長酗酒吸毒，都會影響孩子的大腦發展與情緒控制能力，如果未能及時提供心理諮商輔導，長大後有較高機會出現憂鬱情緒、物質使用或自殘行為。

蘇柏文表示，有不少父母對於孩子衝動或失控的行為感到憤怒且無力，用盡各種方式希望只求孩子不要再惹麻煩，特別是孩子頂嘴或頻出現吵鬧失控的行為，有不少至精神科求助的家長覺得自己當下理智線幾乎斷掉，事後覺得自己對孩子咆哮或體罰感到內疚自責。

蘇伯文說，經過門診諮商協助，同理家長管教孩子的挫折與無力感，看見情緒失控的處罰只是以暴制暴的短暫壓制，反而讓親子溝通築起心牆，孩子也可能選擇消極抵抗或更激進的方式與父母對抗。

蘇柏文說，根據多年臨床經驗，遭遇類似桃園王姓小弟不當管教的孩子，即便社工安置後，心理創傷會留在心裡數十年，成年後常認為自己無價值感或缺乏安全感，無價值感有較高的機會合併負向思考與自我傷害的行為，缺乏安全感在成人之後會向伴侶以不同方式索求或出現憂鬱焦慮情緒。

專家比哨，要終止不適切親子教養的惡性循環，建議不論是焦慮無助的家長或曾經遭遇童年逆境的青少年，要覺察與承認內心不舒服感受，尋求專業協助；心理的創傷經常在多年之後才感覺隱隱作痛，及早尋求精神科醫師、心理師、社工等專業諮詢，雖然無法改變已經發生的事實，卻能讓自己的現在與未來有不同的可能。

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