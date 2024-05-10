地磁擾動11日凌晨起影響 氣象署：高緯度高頻無線電通訊恐中斷

中央氣象署今發布磁暴特報，預計11日凌晨到上半天達到強烈磁暴等級（Kp=8, G4）。氣象署表示，此次地磁擾動事件可能影響太空飛行器操控系統、高緯度國家的高頻無線電通訊等，但一般民眾使用的行動電話訊號、無線網路及藍芽則不會受影響。

氣象署大氣觀測組台北天文氣象站技正蔡禹明說明，地磁擾動預計11日凌晨到上半天達到強烈磁暴等級（Kp=8, G4），氣象署第一次針對地磁擾動發布特報。過往統計每個太陽11年活躍周期，有100次地磁擾動事件（約等同60天），每年會發生30次左右，今年3月24日也曾達到強烈磁暴等級。

蔡禹明指出，1941年起就開始針對太陽黑子每日觀測，今年5月8日觀測太陽盤面中央有一大群黑子群，共73顆，達到數十個地球半徑寬度，且磁場結構複雜，伴隨多起太陽閃焰，同時也有日冕拋射物質事件，擠壓地球磁層造成地磁擾動。

蔡禹明表示，此次地磁擾動事件可能影響太空飛行器操控系統，包括福爾摩沙衛星五號、福爾摩沙衛星七號、獵風者等，產生表面導電及追蹤問題，由於磁暴時大氣層增溫導致阻力增加，衛星高度降低若受到更大大氣阻力，可能導致衛星燃燒。

他也說，在民生方面，主要是影響高緯度國家的高頻無線電通訊，像氣象署漁業氣象廣播、衛星電視訊號可能干擾或中斷，一般民眾使用的行動電話訊號、無線網路及藍芽則不會受影響，因為這些波段不在太空風暴影響中。另外，現在北半球已有部分地區進入很長白晝，南半球有機會在較低緯度看到極光。

蔡禹明指出，歷史上較劇烈太陽風暴事件包括1859年卡靈頓事件，太陽閃焰強度可能達X35到X45；1989年魁北克事件，地磁擾動Dst指數最低達-589nT，曾發生大停電；2003年萬聖節事件，KP指數連續60小時達磁爆等級。