喝咖啡助減肥？網議咖啡因四大「好處vs副作用」有這些



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「咖啡因」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的咖啡因好處與副作用排行。

咖啡因是一種植物生物鹼，也是中樞神經系統的興奮劑，廣泛存在於咖啡豆、茶葉、可可等天然食材中，適量攝取能夠提神與減輕疲勞，但有時卻也可能對身體造成不良的影響。究竟咖啡因的好處與副作用有哪些呢？

咖啡因搭配運動「燃脂」效果佳 過量攝取恐導致「失眠」問題

▲ 網友熱議四大咖啡好處vs副作用 網路聲量排行似情境，可以透過禮貌打招呼來化解尷尬。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「咖啡因」相關話題的討論，可以發現咖啡因具有多種益處，其中又以幫助「燃脂」最受關注。咖啡因能夠刺激新陳代謝，同時也會活化脂肪酶，促進脂肪的分解，因此適量攝取可以增加脂肪的燃燒效率。

有網友就表示「減肥後才懂美式咖啡的好，不只消水腫還幫助排便和燃脂」，引起贊同聲浪「我有氧前會喝美式幫助燃脂」、「我都喝一大瓶美式，搭配減脂餐+運動瘦了十幾公斤」，直呼「咖啡真是減肥的好朋友」。不過，網友也補充「咖啡因可以幫助脂肪分解，但如果沒有運動脂肪還是不會消失」，提醒民眾在補充咖啡因後仍要搭配規律運動，才能有效燃脂瘦身。

此外，網友們也對咖啡因顯著的「提神」效果青睞有加。當人處在疲勞狀態時，大腦會釋放一種叫做「腺苷」的物質，使得身體感到睏倦，而咖啡因則夠能阻斷因腺苷產生的疲勞訊號，讓人們在攝取後變得精神煥發，也因此許多民眾在需要應對疲勞、集中注意力時，會優先考慮補充咖啡因。

即有網友分享「早八上課總是想睡覺，所以每天都買一杯美式去教室喝」，引起熱烈討論「咖啡是我的熬夜好夥伴，喝完就可以精神飽滿繼續趕稿了」、「咖啡真的是提神飲料最佳選擇，考試前喝一杯才不會打瞌睡」等，認為咖啡因有助於提神醒腦，提升工作與學習中的表現。

然而，若是過量補充咖啡因，或是在不正確的時間攝取，卻可能會導致「失眠」問題。咖啡因在人體的半衰期大約是4至6個小時，這意味著它的作用時間較長。因此，若在晚上攝入過多的咖啡因，就有機率會影響到夜間的睡眠品質，造成難以入眠或睡眠不深的情況。

有網友就在討論區提問「有人和我一樣喝到咖啡因飲料就會失眠的嗎？昨天就因為下午喝奶茶失眠一整天」，讓許多有相同困擾的網友紛紛回覆「有次中午喝一杯美式直接讓我清醒到隔天早上五點」、「晚上太渴喝了幾口含咖啡因飲料，結果到隔天太陽升起才睡著」等，建議民眾要控制咖啡因的攝取量與時間，以免睡眠受到影響。

你是咖啡因的重度愛好者嗎？在攝取咖啡因前，不妨參考看看網友熱議的咖啡因好處與副作用，適時適量地攝取，才能在享受咖啡因飲食的同時兼顧健康！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「咖啡因」相關討論則數。

觀測期間：2023/12/21~2024/03/21，共3個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw