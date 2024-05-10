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尖峰時段不用跟人擠！北捷推「1設施」輕鬆避開人潮 這幾站即日起啟用

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片為北捷月台人流導引光條，圖取自台北市政府
照片為北捷月台人流導引光條，圖取自台北市政府

北捷運獨家研發顯示車廂擁擠度的「導引光條」，依照車廂擁擠程度，導引光條同步顯示綠、黃、橘、紅等顏色燈號，方便在月台候車的旅客，掌握即將進站列車內的人潮狀況。繼板南線龍山寺站等月台後，文湖線南京復興站、板南線忠孝敦化站亦已完成系統建置並自即日起啟用。

台北捷運公司表示，「導引光條」運用車廂擁擠度資訊，選定尖峰時間人潮站間流量較大的車站推行，目前板南線龍山寺站忠孝復興站淡水信義線民權西路站中和新蘆線民權西路站及三重國小站、文湖線南京復興站、板南線忠孝敦化站皆已設置。後續文湖線中山國中站及板南線國父紀念館站、市政府站等3站將陸續增設。

聚傳媒

中和新蘆線 北捷 文湖線 板南線 淡水信義線 車廂

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