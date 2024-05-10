尖峰時段不用跟人擠！北捷推「1設施」輕鬆避開人潮 這幾站即日起啟用

台北捷運獨家研發顯示車廂擁擠度的「導引光條」，依照車廂擁擠程度，導引光條同步顯示綠、黃、橘、紅等顏色燈號，方便在月台候車的旅客，掌握即將進站列車內的人潮狀況。繼板南線龍山寺站等月台後，文湖線南京復興站、板南線忠孝敦化站亦已完成系統建置並自即日起啟用。

台北捷運公司表示，「導引光條」運用車廂擁擠度資訊，選定尖峰時間人潮站間流量較大的車站推行，目前板南線龍山寺站與忠孝復興站、淡水信義線民權西路站、中和新蘆線民權西路站及三重國小站、文湖線南京復興站、板南線忠孝敦化站皆已設置。後續文湖線中山國中站及板南線國父紀念館站、市政府站等3站將陸續增設。

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