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《謝謝大家收看》舞台劇 王偉忠演自己的故事

聚傳媒／ 實習記者陳妍安報導
郭子乾（左起）、于子育、王偉忠等人攜手合作的舞台劇《謝謝大家收看》，舞台劇中身為人父的王偉忠（郭子乾飾演），面對叛逆期的小女兒（于子育飾演）始終躲著自己，試著鼓起勇氣詢問原因，原因竟然只是因父親一句玩笑話，卻深深刺傷小女兒，造成小女兒更加的叛逆，讓觀者有著深深的觸動，有時因為家人無心的一句話，很可能會深深地傷害到家人。聯合報系記者蘇健忠／攝影
郭子乾（左起）、于子育、王偉忠等人攜手合作的舞台劇《謝謝大家收看》，舞台劇中身為人父的王偉忠（郭子乾飾演），面對叛逆期的小女兒（于子育飾演）始終躲著自己，試著鼓起勇氣詢問原因，原因竟然只是因父親一句玩笑話，卻深深刺傷小女兒，造成小女兒更加的叛逆，讓觀者有著深深的觸動，有時因為家人無心的一句話，很可能會深深地傷害到家人。聯合報系記者蘇健忠／攝影

由知名製作人王偉忠及演員郭子乾、于子育主演的舞台劇《謝謝大家收看》，於5月10至12日、12月27至29日，分別於臺北表演藝術中心及臺中歌劇院展開二度巡演。在影視圈從業多年的王牌製作人王偉忠，親自擔任本劇的監製兼主演，親自詮釋自己笑中帶淚的人生故事，也是他最後一齣舞台劇作品。

該劇由金鐘獎演員于子育、百變戲精郭子乾，以及故事的原型主角王偉忠主演，述說北上打拼的主角，從電視圈事業到人生面向的成長故事。王偉忠表示，感謝觀眾朋友的支持，陪伴他成長。而自己到了65歲的年紀，盼能透過這齣劇紀錄自己成長的過程。並說這是臺灣較少數將男人的心情作為題材的劇，推薦男人也來觀賞。

這個關於四五年級生的故事，涵蓋親情友情愛情跟事業，適合各年齡層觀賞。在首輪演出時獲佳評如潮，更令張小燕、蔡康永、張清芳、宏都拉斯等眾多名人大力推薦，紛紛表示被故事觸動，在開懷大笑的同時也感動落淚。

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