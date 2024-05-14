你遇到哪些頭髮問題？6大「頭髮常見困擾」大公開



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「頭髮常見困擾」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大頭髮困擾排行。

頭髮是我們的第二張臉，擁有亮麗豐盈的秀髮能為人增添光彩，展現自信與魅力。但若是在飲食或是保養上不確實，頭皮的健康問題可能會從頭髮乾燥、塌扁，甚至是落髮頻率增加等現象開始出現。你曾經遇過哪些頭皮困擾呢？跟我們一起來關注一下吧！

「嚴重落髮」頭頂髮量稀疏好赤裸 「頭髮毛躁」不聽話？網友不藏私分享保養小秘訣

▲ 網議TOP6頭髮常見困擾 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「頭髮困擾」的相關話題討論，可以發現「嚴重落髮」的討論聲量最高，可見不少網友深受髮量問題困擾。針對落髮的相關討論，有不少網友表示「被醫生判定是雄性禿，覺得很難過」、「已經有點容貌焦慮，現在多了禿頭問題」，引起其他有落髮問題的網友共鳴。

而若想要解決嚴重落髮的困擾，專家也建議平時可以注意自身的飲食或是身心健康，除了壓力大容易導致落髮問題之外，飲食不均衡，甚至於熬夜都有可能是造成落髮嚴重的原因。

另外「髮質毛躁」也是引起廣大網友迴響的常見頭髮困擾。頭髮毛躁不僅影響到造型，整個人還會看起來沒精神及給別人不愛乾淨的形象。推論可能原因，有不少網友都表示曾因為「過度染燙」而造成頭髪乾燥，髮質差得「像稻草」，另外「洗髮溫度過高」也是髮質毛躁的原因之一，因為過高的水溫除了有可能會過度刺激頭皮，也會洗掉過多的油脂。

提到頭髮困擾，「頭皮屑」也是不少網友熱議的頭髮困擾原因之一，除了頭皮發癢讓人忍不住一直抓之外，掉下來的頭皮屑也讓人覺得反胃噁心，影響觀感。

就有網友表示「我平時每天都有洗頭，但是還是很常早上起來頭很癢，一整天都在抓」，引起其他網友共鳴回應「屑屑滿天飛真的很煩，尤其穿深色衣服的時候」，紛紛分享自身的尷尬經驗。

而想要改善頭皮問題，除了可以挑選最適合自己的抗屑、控油洗髮精之外，也可以洽詢皮膚科醫師以獲得專家的建議，另外針對頭皮清潔，也有網友建議平時在洗澡前「可以先用圓梳按摩頭皮，可以幫助頭皮代謝」，另外若荷包允許的話，也可以在髮廊進行頭皮保養。

由觀察網友對頭髮困擾的討論可以得知，有非常多的網友深受頭髮困擾所苦，其實影響髮質的成因有很多，除了攝取均衡飲食、培養健康穩定的生活作息、放鬆心情都是養成良好髮質的關鍵。

你的頭皮健康也亮紅燈了嗎？不妨參考看看網友的討論，設計出一套最適合自己的養髮清單吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「頭髮常見困擾」相關討論則數。

觀測期間：2023/12/12~2024/03/12，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw