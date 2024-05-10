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創世到宅服務守護植物人 護理師：感受到被需要

中央社／ 高雄10日電

護理師潘盈婷自2015年加入創世基金會守護植物人行列，3年前轉調到宅護理師，她認為到宅服務就像讓家屬抓到生活浮木，獲得心靈慰藉，每次服務都能讓她感受自己被需要。

每年5月12日是國際護理師節，用來紀念南丁格爾犧牲奉獻的精神，並表彰護理工作使命和專業。護理人員平時堅守崗位辛勤投入，在防疫中扮演重要角色；在創世安養院裡，日夜照顧植物人生活需求，更是需要耐心與愛心的工作。

「我在每次服務中感受到自己被需要」，創世基金會鳳山分院護理師潘盈婷自2015年加入守護植物人行列，3年前轉調成為到宅護理師，她認為「到宅服務和安養院內最大不同，就是可將服務帶到家中。有些老老照顧或是老顧小的家屬，每月最大期待就是創世的到來，彷彿那天就能抓住生活浮木，獲得心靈慰藉」。

創世基金會今天指出，安養院內護理師和生活服務員每2小時為植物人翻身、拍背及更換尿布，每4小時鼻胃管灌食、給藥、抽痰及生命監測，24小時日夜輪班，均以院民照護需求為優先考量，面對生命照顧的責任，有著外人難以理解的壓力和挑戰。

創世基金會1986年成立至今，全台有17所安養院，3處分會，目前有170名護理師、161名生活服務員提供專業照護。盼徵求具有服務弱勢族群使命感，有耐心、性格樂觀正面積極的朋友，一同加入創世護理人員行列，攜手照顧更多弱勢植物人朋友及其家庭。

安養院 植物人 護理師

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