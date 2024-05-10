嚮辣、初瓦捷運西門店5月13日復業！王品：直播廚區作業

歷經疑似感染諾羅病毒事件，王品集團旗下嚮辣與初瓦捷運西門店已經主管機關複查與用水抽查檢驗，於5月6日獲准復業。業者表示，擬先進行自主清潔、消毒作業與流程優化，5月13日才將正式復業。同時會首度進行網路全程直播廚區作業30天，力挽消費信心。

王品集團在停業期間，推出三大關懷方案，除表達誠摯的關心與歉意，並提出餐費退費、醫療給付與慰問金關懷等機制。至於受到影響的員工，也比照消費者方案，給予慰問金與相關協助。

王品集團表示，為持續維護消費者與同仁健康，集團在原有食品安全與衛生管理基礎上，也從「水質管理」、「同仁健康」、與「提升檢驗」三大面向更優化既有作法，包括委託公正第三方機構SGS進行水質與冰塊檢測，以確保水質安全。確認同仁健康、定時完整執行清消以維護食品安全。集團實驗室也持續取得實驗室國際認證ISO17025，精準檢驗提升食品安全事件應變能力。

此外，5月13日起，也將於王品集團官方YouTube頻道，全程直播嚮辣及初瓦捷運西門店的廚房作業畫面，從開業前的準備、餐區製作過程、打烊前的清潔畫面等，透明公開地讓社會大眾了解餐飲產業的日常狀況，及重點區域的優化作法。