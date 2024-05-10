快訊

伸狼爪十年？高雄曲棍球教練涉嫌性騷擾多人 市府重啟調查

聯合國大會將表決巴勒斯坦會員國申請資格！外交官曝：很可能通過

旅英女指老父被詐丟3千萬房 蘆竹警證實翁已報案做筆錄

嚮辣、初瓦捷運西門店5月13日復業！王品：直播廚區作業

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
王品集團旗下嚮辣與初瓦捷運西門店5月13日將正式復業。圖/摘自初瓦粉絲專頁
王品集團旗下嚮辣與初瓦捷運西門店5月13日將正式復業。圖/摘自初瓦粉絲專頁

歷經疑似感染諾羅病毒事件，王品集團旗下嚮辣與初瓦捷運西門店已經主管機關複查與用水抽查檢驗，於5月6日獲准復業。業者表示，擬先進行自主清潔、消毒作業與流程優化，5月13日才將正式復業。同時會首度進行網路全程直播廚區作業30天，力挽消費信心。

王品集團在停業期間，推出三大關懷方案，除表達誠摯的關心與歉意，並提出餐費退費、醫療給付與慰問金關懷等機制。至於受到影響的員工，也比照消費者方案，給予慰問金與相關協助。

王品集團表示，為持續維護消費者與同仁健康，集團在原有食品安全與衛生管理基礎上，也從「水質管理」、「同仁健康」、與「提升檢驗」三大面向更優化既有作法，包括委託公正第三方機構SGS進行水質與冰塊檢測，以確保水質安全。確認同仁健康、定時完整執行清消以維護食品安全。集團實驗室也持續取得實驗室國際認證ISO17025，精準檢驗提升食品安全事件應變能力。

此外，5月13日起，也將於王品集團官方YouTube頻道，全程直播嚮辣及初瓦捷運西門店的廚房作業畫面，從開業前的準備、餐區製作過程、打烊前的清潔畫面等，透明公開地讓社會大眾了解餐飲產業的日常狀況，及重點區域的優化作法。

水質 消費者 食品安全

延伸閱讀

王品4大中餐加菜、送現金券犒賞媽媽 訂位已達八成

入獄前突然失聯 Toyz開直播認「抱著女友崩潰大哭」

被台灣捷運驚艷 日本工程師大讚：先進又有設計感

新北2年TOD達92億 城鄉局：一半金額挹注軌道建設基金

相關新聞

地牛翻身！花蓮外海15:45發生規模5.8地震 最大震度4級

中央氣象署表示，今天下午3點45分發生規模5.8地震，最大震度4級，震央即在花蓮縣政府東北方 32.8 公里 ，位於台灣...

梅雨鋒面何時出現？專家預估5月這個時間點 將持續到端午節連假前

周日白天鋒面接近，周日晚起至下周一鋒面通過及東北季風增強，各地降雨機率增加。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人...

桃園機場供電迴路跳脫 二航廈小區域跳電10分鐘

桃園機場地下樓層今天下午2點左右一度跳電，部分美食街民眾更摸黑用餐，桃機公司表示，主要範圍為二航廈局部小區域短暫電力異常...

LINE免費貼圖6款來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動

除了LINE貼圖推出新功能「貼圖拼貼樂」外，聯合新聞網《科技玩家》還有5月第2波限時LINE免費貼圖！編輯推薦「馬ㄦ不吃草」可在母親節表達愛意。另外還有知名品牌Tiffany & Co.和COACH都推出動動貼圖，相當有誠意。另外「QUEEN SHOP × Percentage Design 幽靈日常」模樣可愛，還能用180天，直接用到11月都沒問題，讀者可別錯過囉。

蜜源作物開花率不佳 全國蜂群納天然現金災害救助地區

今年初荔枝及龍眼開花率不佳，各地蜂蜜產量大減，許多蜂農在血本無歸下呼籲蜂蜜減產應納入天然現金災害救助。農業部預告「農業天...

慢性腎臟病民眾日增 奇美推篩檢提升意識預防末期腎病

奇美醫院腎臟科今天發表「慢性腎臟病相關危險因子篩檢及提升意識計畫」結果。篩檢顯示腎臟病高風險族群多，民眾預防意識仍不足，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。