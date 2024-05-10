TAIWAN PLUS京都將登場 「橘色惡魔」會台灣媽祖

日本最大型的台灣文化祭TAIWAN PLUS今年在京都府邀請下首度前進京都，11、12日在京都市勸業館登場，不只新港奉天宮媽祖出差現身，台灣好友「橘色惡魔」也以地主身分助陣。

TAIWAN PLUS致力於以「挖掘台日彼此的美麗」為核心，今年活動名稱為「京都新宝島」，延續市集、音樂、展覽等3大活動項目，並以「島嶼」為概念，分別命名為「島民市集」、「島民之聲」和「島嶼博物館」，舉凡人氣伴手禮、充滿台灣風情的音樂、讓人一秒到台灣的好滋味應有盡有。

「島民市集」裡有不少限定商品，包含台灣金牌啤酒將推出全新玻璃瓶包裝，在大阪設立據點的台灣早餐專門店wanna manna，也會在現場提供限定料理。

此外，為符合「共創」精神的日台合作項目「Keya Jam 蜜柑友達」，將推出在2024世界原創果醬大賽獲得1金2銀，由日本柑橘與台灣金桔製成的果醬。具有百年歷史的和菓子老店「榮太樓總本鋪」也首次嘗試開發「鳳梨大福」。

「島民之聲」則由金曲、金馬雙金音樂人李欣芸擔任音樂總監，台灣國寶級民謠大師陳明章、普悠瑪音樂家族等歌手，將呈現台灣不同語言音樂外，也會與日本Style KYOTO管弦樂團、指揮家宋旭鈞（KimboIshii）等日本音樂團隊帶來精彩共演。

展現台灣文創軟實力的「島嶼博物館」，不僅有台漫、原創精品展區，更特邀與京都妙心寺為姊妹寺的新港奉天宮，恭請媽祖、千里眼、順風耳與虎爺等神尊出差，讓民眾在日本也可以體驗台灣宗教文化中的「求錢水、擲筊」。

擁有大批台灣粉絲的「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部，也會於11日下午在活動場館演奏，為台日友情演出。