快訊

庫克將達退休年紀…蘋果執行長換誰做？外界都猜後繼人選是他

工作要24小時不關機？中國百度公關副總裁的抖音炎上記

交朋友都在算計！四生肖城府深心機重…雞會挑撥、他踩別人屍體往上爬

「跟著蝴蝶去旅行」埔里登場 推廣低碳永續旅遊

中央社／ 南投縣10日電

「跟著蝴蝶去旅行」草地派對今明2天在埔里鎮虎嘯山嵐登場，後續相關遊程還有日月潭電輔車低碳半日遊、蝴蝶生態導覽、蝴蝶蜜源植物美食品嚐等，推廣低碳、農村永續旅遊。

農業部農村發展及水土保持署南投分署、交通部觀光署日月潭國家風景區管理處、埔里鎮公所今天在埔里鎮虎嘯山嵐辦理「跟著蝴蝶去旅行」春季旅遊行銷記者會，推出永續旅遊5部曲，包含3大主題、11條永續旅遊路線、春季郊遊派對、季節蝴蝶生態小旅行、日月潭電輔車農村低碳郊遊活動等，吸引旅客體驗深度玩法。

南投分署副分署長陳存凱表示，農村水保署積極實現淨零排放目標，透過導入低碳運具、低碳飲食、在地採購、開發綠色體驗，推出符合綠色永續的農村旅遊路線推薦給民眾，今年以走路減碳、低碳好食、零碳排體驗主題推出11條路線，步行跟著導覽人員深度體驗。

日管處副處長廖錫標表示，日月潭風景區內還有許多豐富、深度體驗玩法，如季節生態賞螢火蟲、賞蝴蝶、玩立式划槳、採茭白筍、採果、虎頭山體驗飛行傘，日管處積極投入軟硬體輔導整合行銷，推廣大日月潭觀光圈旅遊行程。

埔里鎮長廖志城說，虎頭山視野遼闊，可俯瞰埔里盆地美景，也是飛行傘運動勝地，山下是台灣地理中心碑，納入日月潭國家風景區範圍後，持續與日管處積極建設；「跟著蝴蝶去旅行」每年推出不同路線，埔里有許多優質農產及特色民宿，透過整合行銷將埔里物產呈現給遊客，邀遊客來埔里、日月潭觀光圈旅遊。

農村水保署南投分署表示，5月、6月相關遊程包含蝴蝶之旅認識蜜源植物、虎嘯山嵐草地野餐、生態導覽、日月潭電輔車低碳半日遊、蝴蝶食草與蜜源植物美食品嚐，詳細遊程可至「農村四季．生命之歌」網站或臉書（Facebook）粉絲專頁「農村小童」查詢。

埔里 日月潭 蝴蝶

延伸閱讀

低碳版高息 ETF 5月23日除息

台積電千名員工年底進駐楠梓 藍田國小今動工 全台首間低碳校園

日月潭水位漲回來了！日管處復原各碼頭設施準備迎賓

日月潭一周灌進1100萬噸庫容 目前95.14%已接近滿水位

相關新聞

高鐵運量恐因台鐵漲再推升 專家：可從調整優待票著手

隨著人力等各項成本上漲，國道客運、台鐵票價均醞釀喊漲，其中台鐵北高自強號票價最高更可漲至1219元，直逼高鐵票價，外界預...

台鐵端午連假已賣逾14萬張車票 部分時段僅剩零星座位

台鐵公司於今天0時起開放端午連續假期（6月7日至6月11日）全線網路、台鐵e訂通App、電話語音及超商訂票，截至今天上午...

咖啡渣擺鞋櫃、冰箱除臭？譚敦慈勸「千萬不要」：不利健康

針對不少人一般覺得咖啡渣可有效清除冰箱或鞋櫃的異味或臭味，譚敦慈則表示，這是錯誤作法，因為咖啡渣本身的濕度就高，若是在泡完咖啡後放入冰箱或鞋櫃，久了之後會發現它開始長黴菌。

林業署油炸荔枝椿象踩紅線 食藥署：若當食材販售 最重罰2億

農業部林業署日前在活動中油炸荔枝椿象，因荔枝椿象非法定食用昆蟲，衛福部食藥署與嘉縣衛生局派人關切並宣導，食藥署副署長林金...

確定不與旅遊補貼同調 農村水保署優惠券7月1日上路

花蓮0403大地震距今已1個多月，行政院提出285.5億元的震災重建方案，其中農業部爭取到1.83億元的獎勵農村旅遊預算...

大湖金針花海廊道開花已五成 金針亮亮賞花節25日登場

苗栗縣大湖鄉前幾年將靜湖村社寮角堤防的髒亂點，改造成為金針花廊道並成為爆紅的新景點，去年鄉公所首度舉辦「金針亮亮賞花節」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。