大湖金針花海廊道開花已五成 金針亮亮賞花節25日登場

苗栗縣大湖鄉前幾年將靜湖村社寮角堤防的髒亂點，改造成為金針花廊道並成為爆紅的新景點，去年鄉公所首度舉辦「金針亮亮賞花節」，吸引超過10萬人次來賞景、打卡，目前金針花已開放約五成，下周預估可接近八成，已有不少遊客搶先來賞景，鄉公所將在5月25日至6月23日推出賞花節，歡迎遊客來欣賞金針花海美景。

大湖鄉公所指出，社寮角堤防位於苗61線旁，早年雜草、雜木叢生，甚至聚集不少鳥群棲息，危害附近草莓園，鄉公所為解決民怨，5年前爭取水利署、農業部補助經費，逐年分段種植金針花美化，目前金針花廊道已在堤防綿延800公尺，每年5至6月間盛開，吸引遊客觀賞。

鄉長黃惠琴表示，今年金針亮亮賞花節除了提供遊客賞花，還規畫豐富多彩的農創市集攤位，匯集鄉內的特色小農產品、手作工藝品、文創設計和美味佳餚，讓遊客可一邊欣賞金針花海，同時品味大湖客家庄的在地風情。

此外，今年苗栗區農業改良場生物防治研究中心與大湖鄉公所合作，4月起進場協助施放天敵昆蟲，減少花海區的金針花植株受損，施放成果令人驚艷，去年部分花海受病蟲害的情況，今年已不復見。