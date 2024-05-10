快訊

傳已兵推半年…下周特赦陳水扁？ 府：依相關法律規範辦理

庫克將達退休年紀…蘋果執行長換誰做？外界都猜後繼人選是他

工作要24小時不關機？中國百度公關副總裁的抖音炎上記

大湖金針花海廊道開花已五成 金針亮亮賞花節25日登場

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
大湖鄉金針花廊道近年成為爆紅的新景點，鄉公所將在5月25日至6月23日推出賞花節。圖／苗栗縣政府提供
大湖鄉金針花廊道近年成為爆紅的新景點，鄉公所將在5月25日至6月23日推出賞花節。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣大湖鄉前幾年將靜湖村社寮角堤防的髒亂點，改造成為金針花廊道並成為爆紅的新景點，去年鄉公所首度舉辦「金針亮亮賞花節」，吸引超過10萬人次來賞景、打卡，目前金針花已開放約五成，下周預估可接近八成，已有不少遊客搶先來賞景，鄉公所將在5月25日至6月23日推出賞花節，歡迎遊客來欣賞金針花海美景。

大湖鄉公所指出，社寮角堤防位於苗61線旁，早年雜草、雜木叢生，甚至聚集不少鳥群棲息，危害附近草莓園，鄉公所為解決民怨，5年前爭取水利署、農業部補助經費，逐年分段種植金針花美化，目前金針花廊道已在堤防綿延800公尺，每年5至6月間盛開，吸引遊客觀賞。

鄉長黃惠琴表示，今年金針亮亮賞花節除了提供遊客賞花，還規畫豐富多彩的農創市集攤位，匯集鄉內的特色小農產品、手作工藝品、文創設計和美味佳餚，讓遊客可一邊欣賞金針花海，同時品味大湖客家庄的在地風情。

此外，今年苗栗區農業改良場生物防治研究中心與大湖鄉公所合作，4月起進場協助施放天敵昆蟲，減少花海區的金針花植株受損，施放成果令人驚艷，去年部分花海受病蟲害的情況，今年已不復見。

交通資訊方面，歡迎遊客搭乘大眾交通工具，在苗栗火車站搭乘新竹客運5656，約60分鐘可在大湖站下車，步行到金針花廊道約15分鐘；自行開車可行駛國道1號 在苗栗公館下交流道，接台72快速道路往東接台3線往南，從大湖鄉中原路、中山路左轉民族路，接苗61線道路行駛約700公尺可抵達。

大湖鄉金針花廊道目前開花已達五成，預計下周可接近八成。圖／大湖鄉公所提供
大湖鄉金針花廊道目前開花已達五成，預計下周可接近八成。圖／大湖鄉公所提供
大湖鄉金針花廊道近年成為爆紅的新景點，鄉公所將在5月25日至6月23日推出賞花節。圖／苗栗縣政府提供
大湖鄉金針花廊道近年成為爆紅的新景點，鄉公所將在5月25日至6月23日推出賞花節。圖／苗栗縣政府提供
大湖鄉金針花廊道近年成為爆紅的新景點，鄉公所將在5月25日至6月23日推出賞花節。圖／苗栗縣政府提供
大湖鄉金針花廊道近年成為爆紅的新景點，鄉公所將在5月25日至6月23日推出賞花節。圖／苗栗縣政府提供

火車站 賞花 農業部

延伸閱讀

佛心賞花景點爆人潮！ 淡水超稀有「粉色百合花海秘境」花開燦爛 內粉外白花瓣十分特別

傳統代表母親橘黃色萱草盛開 花蓮農友免費開放參觀

花蓮萱草花田盛開 母親節應景賞花一掃地震陰霾

花壇虎山巖金針花季開幕 母親節迎來滿開金黃花海

相關新聞

高鐵運量恐因台鐵漲再推升 專家：可從調整優待票著手

隨著人力等各項成本上漲，國道客運、台鐵票價均醞釀喊漲，其中台鐵北高自強號票價最高更可漲至1219元，直逼高鐵票價，外界預...

台鐵端午連假已賣逾14萬張車票 部分時段僅剩零星座位

台鐵公司於今天0時起開放端午連續假期（6月7日至6月11日）全線網路、台鐵e訂通App、電話語音及超商訂票，截至今天上午...

咖啡渣擺鞋櫃、冰箱除臭？譚敦慈勸「千萬不要」：不利健康

針對不少人一般覺得咖啡渣可有效清除冰箱或鞋櫃的異味或臭味，譚敦慈則表示，這是錯誤作法，因為咖啡渣本身的濕度就高，若是在泡完咖啡後放入冰箱或鞋櫃，久了之後會發現它開始長黴菌。

林業署油炸荔枝椿象踩紅線 食藥署：若當食材販售 最重罰2億

農業部林業署日前在活動中油炸荔枝椿象，因荔枝椿象非法定食用昆蟲，衛福部食藥署與嘉縣衛生局派人關切並宣導，食藥署副署長林金...

確定不與旅遊補貼同調 農村水保署優惠券7月1日上路

花蓮0403大地震距今已1個多月，行政院提出285.5億元的震災重建方案，其中農業部爭取到1.83億元的獎勵農村旅遊預算...

大湖金針花海廊道開花已五成 金針亮亮賞花節25日登場

苗栗縣大湖鄉前幾年將靜湖村社寮角堤防的髒亂點，改造成為金針花廊道並成為爆紅的新景點，去年鄉公所首度舉辦「金針亮亮賞花節」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。