大湖金針花海廊道開花已五成 金針亮亮賞花節25日登場
苗栗縣大湖鄉前幾年將靜湖村社寮角堤防的髒亂點，改造成為金針花廊道並成為爆紅的新景點，去年鄉公所首度舉辦「金針亮亮賞花節」，吸引超過10萬人次來賞景、打卡，目前金針花已開放約五成，下周預估可接近八成，已有不少遊客搶先來賞景，鄉公所將在5月25日至6月23日推出賞花節，歡迎遊客來欣賞金針花海美景。
大湖鄉公所指出，社寮角堤防位於苗61線旁，早年雜草、雜木叢生，甚至聚集不少鳥群棲息，危害附近草莓園，鄉公所為解決民怨，5年前爭取水利署、農業部補助經費，逐年分段種植金針花美化，目前金針花廊道已在堤防綿延800公尺，每年5至6月間盛開，吸引遊客觀賞。
鄉長黃惠琴表示，今年金針亮亮賞花節除了提供遊客賞花，還規畫豐富多彩的農創市集攤位，匯集鄉內的特色小農產品、手作工藝品、文創設計和美味佳餚，讓遊客可一邊欣賞金針花海，同時品味大湖客家庄的在地風情。
此外，今年苗栗區農業改良場生物防治研究中心與大湖鄉公所合作，4月起進場協助施放天敵昆蟲，減少花海區的金針花植株受損，施放成果令人驚艷，去年部分花海受病蟲害的情況，今年已不復見。
交通資訊方面，歡迎遊客搭乘大眾交通工具，在苗栗火車站搭乘新竹客運5656，約60分鐘可在大湖站下車，步行到金針花廊道約15分鐘；自行開車可行駛國道1號 在苗栗公館下交流道，接台72快速道路往東接台3線往南，從大湖鄉中原路、中山路左轉民族路，接苗61線道路行駛約700公尺可抵達。
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