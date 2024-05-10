快訊

傳已兵推半年…下周特赦陳水扁？ 府：依相關法律規範辦理

庫克將達退休年紀…蘋果執行長換誰做？外界都猜後繼人選是他

工作要24小時不關機？中國百度公關副總裁的抖音炎上記

關懷媽媽從心做起 研究：女罹憂鬱症更易心臟病

中央社／ 台北10日電
女性罹患憂鬱症比率是男性2倍，女性憂鬱症患者也更易有心臟病。圖／ingimage
女性罹患憂鬱症比率是男性2倍，女性憂鬱症患者也更易有心臟病。圖／ingimage

母親節將至，比起準備禮物及大餐慶祝，董氏基金會提醒，媽媽往往家庭、工作兩頭燒，不妨從關照身心健康做起，女性罹患憂鬱症比率是男性2倍，女性憂鬱症患者也更易有心臟病

根據世界衛生組織（WHO）統計，全球女性罹患憂鬱症的比率是男性的2倍。董氏基金會近日透過新聞稿分享今年4月發表於「美國心臟病學期刊：亞洲（JACC: Asia）」期刊的研究，被診斷出憂鬱症的女性比憂鬱症的男性更容易罹患心臟病。

此研究由日本多名學者進行，分析JMDC（JapanMedical Data Center）索賠數據庫中，2005年到2022年間，約412萬餘名、年齡介於18到75歲的民眾。

研究發現，憂鬱症診斷導致心血管疾病的危險比率在男性中為1.39，女性則為1.64；在憂鬱症導致心臟病發作、胸痛、中風、心臟衰竭和其他事件的危險比率上，女性均高於男性。

台北市聯合醫院中興院區精神科主任詹佳真說明，此篇屬於觀察性世代研究，研究結果雖無法確定憂鬱症與心血管疾病間的因果關係，但確實看到兩者間的關聯性。

詹佳真說，女性在月經週期、懷孕、停經期受荷爾蒙改變的影響，比男性更重視周遭人際關係，扮演不同的角色時的矛盾與衝突，均提高罹患憂鬱症的風險，且罹患率高於男性。

她建議，母親節除了安排聚餐外，不妨陪伴母親做運動、坐下來話家常，讓母親的身心更健康。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨也提醒媽媽們，再怎麼忙，每天都要空下30分鐘，可以放空、放鬆、滑手機、追劇，或逛街採買自己的物品，不是為了家庭或孩子的需求，就是自我照顧的概念，尤其有更多人需要照顧時，更要先照顧好自己。

心臟病 憂鬱症

延伸閱讀

2024母親節禮物包款推薦：Dior、Prada、LV全是夢幻櫻花粉、 BV能裝又美

職業女性易憂鬱 董氏：媽媽再忙每天都留30分鐘給自己

研究證實頑固型憂鬱症會遺傳！「x等親」罹病風險增9倍

北市人倫悲劇...女涉持跳繩勒斃89歲母 兄誤以為心臟病致死報警

相關新聞

高鐵運量恐因台鐵漲再推升 專家：可從調整優待票著手

隨著人力等各項成本上漲，國道客運、台鐵票價均醞釀喊漲，其中台鐵北高自強號票價最高更可漲至1219元，直逼高鐵票價，外界預...

台鐵端午連假已賣逾14萬張車票 部分時段僅剩零星座位

台鐵公司於今天0時起開放端午連續假期（6月7日至6月11日）全線網路、台鐵e訂通App、電話語音及超商訂票，截至今天上午...

咖啡渣擺鞋櫃、冰箱除臭？譚敦慈勸「千萬不要」：不利健康

針對不少人一般覺得咖啡渣可有效清除冰箱或鞋櫃的異味或臭味，譚敦慈則表示，這是錯誤作法，因為咖啡渣本身的濕度就高，若是在泡完咖啡後放入冰箱或鞋櫃，久了之後會發現它開始長黴菌。

林業署油炸荔枝椿象踩紅線 食藥署：若當食材販售 最重罰2億

農業部林業署日前在活動中油炸荔枝椿象，因荔枝椿象非法定食用昆蟲，衛福部食藥署與嘉縣衛生局派人關切並宣導，食藥署副署長林金...

確定不與旅遊補貼同調 農村水保署優惠券7月1日上路

花蓮0403大地震距今已1個多月，行政院提出285.5億元的震災重建方案，其中農業部爭取到1.83億元的獎勵農村旅遊預算...

大湖金針花海廊道開花已五成 金針亮亮賞花節25日登場

苗栗縣大湖鄉前幾年將靜湖村社寮角堤防的髒亂點，改造成為金針花廊道並成為爆紅的新景點，去年鄉公所首度舉辦「金針亮亮賞花節」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。