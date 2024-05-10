獨／高鐵首季、單月運量再飆新高 搭乘品質引兩難

台灣高鐵公司疫後旅運量大幅成長，去年運量首度突破7000萬人次，創下歷史新高。高鐵公司今年首季營收133.78億元，載客量1947萬9401人次，較去年同期增10.8%，其中3月單月679萬6713人次，無論是單季還是單月均創下新高。為負荷節節攀升的運量，高鐵部分自由座車廂已從3節擴增到5節、8節，不少民眾也擔心影響搭乘品質。

高鐵疫後運量大幅提升，每到連續假期更可見自由座排隊人龍。根據高鐵公司統計，今年前3月載客量依序為630萬1769人次、638萬0919人次、6796萬713人次，較去年同期1757萬3604人次增1成。各站進出人次前3名仍以台北站401萬6898人次最高，其次為台中站326萬8002人次，第3為左營站270萬7533人次，此外，位居第4的桃園站223萬2470人次，更較去年首季成長14%。

高鐵運量持續創下新高，盡管帶來亮眼營收，但高鐵公司與日立東芝的新車採購案，預計2026年起陸續交車，2027年才可投入營運，外界也擔心高鐵運量難以負荷。

過去高鐵自由座車廂固定為10至12節，但翻開現行時刻表，平假日尖峰自由座車廂多高達5節，在車廂常態性站滿人的情況下，不少旅客認為搭乘品質也不若以往，抱怨「尖峰時段擠不上車」、「即便買座位也擠不過走道乘客」的聲音時有所聞，但如果限縮自由座車廂，部分民眾又抱怨上不了車，導致自由座大排長龍。

鐵道學會表示，高鐵面對不斷湧入的旅運需求，只能在既有能力做到最大化，目前的做法就是開放自由座車廂，若要兼顧品質勢必得漲價，但漲價並非永久之道。事實上，整個國家的公共運輸系統不該逐漸仰賴特定系統，交通部作為主管機關，應該要平衡整個公共運輸系統，讓高鐵、台鐵及客運有不同層次定位，照顧不同族群民眾。

鐵道學會指出，若能更清楚架構不同區域及不同運輸需求的框架，高鐵運量就有機會被其他運具分擔，其中涉及層面包括各運具補貼、人力等問題。交通部準部長李孟諺過去在行政院有協調各部會經驗，期待他上任後能以較宏觀角度處理此問題。