下週汽柴油估漲1角 95無鉛每公升重返31元

俄羅斯暗示石油輸出國家組織與結盟油國（OPEC＋）可能增產，但同時美中原油需求可望增加，國際油價漲跌互見。中油持續啟動油價平穩機制，預估13日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格調漲新台幣0.1元。

依照預測，92無鉛汽油每公升新台幣29.5元，95無鉛汽油每公升31元，98無鉛汽油每公升33元，超級柴油每公升為27元。

中東地緣政治緊張情勢紓緩，俄羅斯暗示OPEC＋可能增產，但於此同時，美中兩大原油消費國需求可望增加，國際油價漲跌互見。

根據中油浮動油價公式，累算至5月9日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶83.65美元，較上週86.30美元下跌2.65美元；新台幣兌美元匯率為32.396元，較上週32.493元升值0.097元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲2.5元，柴油每公升調漲3.9元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估13日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格調漲0.1元。