讓台灣文化被世界看見！金馬將攜5部矚目新片前進坎城

金馬執委會在文化部「匯聚台流文化黑潮計畫」支持下，和文化部影視及流行音樂產業局攜手的「金馬前進坎城」計畫（Golden Horse Goes to Cannes），即將於「坎城影展市場」登場。

金馬特別邀請《破浪男女》、《鬼才之道》、《功夫》、《大濛》、《女兒的女兒》等5部後製中的台灣電影主創劇組，多位金馬得主與入圍影人搶先亮相。人在海外的張艾嘉、吳慷仁、陳柏霖、柯煒林也會在坎城與劇組會合加入發表會。

文化部部長史哲代表出席記者會，他表示，「感謝金馬帶著台灣電影和坎城市場展對接，也很高興在自己卸任之際能見證這個成果，希望這些精彩作品能帶著台灣文化力走向世界。」

《破浪男女》

《破浪男女》。圖／金馬執委會

楊雅喆導演的《破浪男女》以童話〈小美人魚〉的純愛故事為靈感，揭開當代約炮文化下激情卻孤寂的靈魂，展開一段都會男女的愛情寓言。

楊雅喆表示，《破浪男女》與上一部《血觀音》相隔七年，原想拍攝輕鬆一點的愛情題材，沒想到還是沒放過自己，再度跨越極限完成這部「又破又浪」作品，更笑稱「破浪的程度在亞洲，只有台灣能拍出這樣的愛情電影。」

劇中和金馬影帝吳慷仁、香港演員柯煒林有大尺度對手戲的劉主平，表示和楊雅喆的合作感到安心，即使尺度很大也非常信任他。曾參與《天橋上的魔術師》演出的梁湘華也表示，導演給了很大的空間，讓她很自在，更笑說劇中四個角色性格都像是從導演本人延伸出來，讓所有角色都有某種連結。

《鬼才之道》

《鬼才之道》。圖／金馬執委會

徐漢強導演第二部劇情長片《鬼才之道》，邀集實力派偶像陳柏霖、張榕容聯手嚇出名堂，打造陰間猛鬼力爭上游的喜劇。徐漢強談到這次創作起因，是自己在觀賞鬼片時突然同情起片中的女鬼，好奇鬼需要付出多少努力準備才能嚇到人？

監製陳怡樺也說，這是一部笑中帶淚的作品，但要呈現陰間的鬼樣貌，也是花了不少時間。監製李耀華盛讚徐漢強這回比《返校》帶來更多突破與改變，當然壓力也倍增，彼此也花費不少時間討論劇本，畢竟要建立一個鬼的世界深具挑戰。

監製李烈除了對導演和作品的支持，也說三年釋出的前導短片，在網路上引起不錯的迴響，這對日後籌措資金有很大的幫助，也讓觀眾更期待這部作品。

《功夫》

《功夫》。圖／金馬執委會

每推出新作必引領風潮的九把刀，籌備長達十年的奇幻冒險電影《功夫》，將帶領觀眾揭開現代江湖的世界與祕密。九把刀表示，《功夫》是他一直以來的夢想，能和大家一起完成這個夢想，意義重大。

他更感謝金馬的青睞，讓自己能跟其他這麼多厲害的作品一同前進坎城。和導演長期合作的柯震東，也笑說沒想到會跟著九把刀去坎城，感謝導演之餘，也很期待屆時和現場前輩交流請益。監製盧維君也相信這部籌備多年的作品，會呈現出一部很不一樣、讓人耳目一新的樣貌。

《大濛》

《大濛》。圖／金馬執委會

陳玉勳導演以白色恐怖時期為背景的矚目新作《大濛》，邀來金馬獎最佳新演員方郁婷和柯煒林飾演兩個沒有血緣的人，因為緣分成為患難之交，踏上賭命的旅程。陳玉勳表示，一直以來都對父母一代的生活感到好奇，也在書中發現許多白色恐怖時期的感人故事，因而想透過電影為受難者家屬們盡一份心力。

監製葉如芬說，過去雖然只能回望，但透過電影留下紀錄，也能讓觀眾對這段歷史留下深刻記憶。

方郁婷也分享自己為克服語言障礙、理解角色與故事，在開拍前做了許多功課，不僅向家中長輩請教兒時經歷，更堅持每天都收聽台語廣播、熟讀劇本，成功將台詞一字一句背下來，展現讓導演、監製都讚不絕口的完美演出。

《女兒的女兒》

《女兒的女兒》。圖／金馬執委會

曾以《強尼凱克》角逐金馬獎的導演黃熙，《女兒的女兒》邀請到金馬影后張艾嘉身兼監製與主演，透過女性視角探討母女關係及人工生殖等議題。

黃熙感性地說，每位女性不一定都是母親，卻都是某個人的女兒，想將這部電影作為一封獻給所有女兒的情書，剪輯過程中更深受張艾嘉的演出感動，勾起自己與母親之間的深厚情感。

以《老狐狸》角逐金馬獎女配角的劉奕兒，這次在電影中也有精彩表現，她表示自己得知能和張艾嘉合作的當下又驚又喜，兩人戲裡精彩交鋒，戲外則因共同愛好頻繁交流，工作過程中收穫滿滿，下戲後也情同母女，笑稱像有了「第二個媽媽」。

台北金馬影展首度嘗試將多位金馬得主的矚目新片提前介紹給國際影壇、影展和媒體，盼能協助拓展台灣電影的各種可能性。上述5部台灣電影主創劇組也將於5月16日共赴坎城影展市場，親自介紹作品與國際交流，讓全球看見台灣影視產業多元蓬勃的競爭力。

(本文出自 2024.05.08《遠見》 網站，未經同意禁止轉載。)