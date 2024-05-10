快訊

傳已兵推半年…下周特赦陳水扁？ 府：依相關法律規範辦理

庫克將達退休年紀…蘋果執行長換誰做？外界都猜後繼人選是他

工作要24小時不關機？中國百度公關副總裁的抖音炎上記

咖啡渣擺鞋櫃、冰箱除臭？譚敦慈勸「千萬不要」：不利健康

聯合新聞網／ 綜合報導
譚敦慈提醒民眾，用過的咖啡渣不要放到鞋櫃或冰箱內除臭，因為咖啡渣濕度高，若溫度也達到一定程度後，黴菌容易滋生，反而不利健康。此為咖啡渣示意圖，圖／Ingimage
譚敦慈提醒民眾，用過的咖啡渣不要放到鞋櫃或冰箱內除臭，因為咖啡渣濕度高，若溫度也達到一定程度後，黴菌容易滋生，反而不利健康。此為咖啡渣示意圖，圖／Ingimage

資深護理師譚敦慈近日在電視節目中針對咖啡粉、咖啡豆的保存提供訣竅，此外也提醒民眾，用過的咖啡渣千萬不要放到鞋櫃或冰箱內除臭，因為咖啡渣的濕度高，若溫度也達到一定程度後，黴菌容易滋生，反而不利健康。

譚敦慈在電視節目《小宇宙大爆發》中，談及一般人會喝的咖啡，表示在黃麴毒素外，若咖啡豆、咖啡粉的保存方式不當，容易產生傷腎的「赭麴毒素」。

她建議民眾一次購買兩週內可喝完的份量就好，且可將咖啡豆或咖啡粉放入防潮盒或保鮮盒中，若要放入冰箱保存，可用鋁箔紙或廚房紙巾包覆咖啡豆或咖啡粉之後，再放入冰箱中，避免黴菌的產生。

不少人認為咖啡渣可有效清除冰箱或鞋櫃的異味或臭味，譚敦慈則表示，這是錯誤做法，因為咖啡渣本身的濕度就高，若是在泡完咖啡後放入冰箱或鞋櫃，久了之後會發現它開始長黴菌。

至於咖啡渣是否具除臭效果，譚敦慈也表示，若冰箱有異味代表有食物腐敗了，或因醬汁灑出未清除，她建議勿掩蓋臭味，而是找出臭味的來源並解決它。

咖啡 臭味 譚敦慈 黴菌

延伸閱讀

台灣驚現大型蜘蛛怪？「枯葉狀生物」小跳步飄走 還轉彎躲藏

病毒大亂鬥！兒醫示警5疾病流行 籲家長速做一事「免得日後搶」

小宅漲翻天！專家批限制私法人買豪宅：如洪水湧入 購屋族更難買房

長再正也不想聯絡！未婚男指一行業是「結婚地雷」：眼睛長在頭頂

相關新聞

高鐵運量恐因台鐵漲再推升 專家：可從調整優待票著手

隨著人力等各項成本上漲，國道客運、台鐵票價均醞釀喊漲，其中台鐵北高自強號票價最高更可漲至1219元，直逼高鐵票價，外界預...

台鐵端午連假已賣逾14萬張車票 部分時段僅剩零星座位

台鐵公司於今天0時起開放端午連續假期（6月7日至6月11日）全線網路、台鐵e訂通App、電話語音及超商訂票，截至今天上午...

咖啡渣擺鞋櫃、冰箱除臭？譚敦慈勸「千萬不要」：不利健康

針對不少人一般覺得咖啡渣可有效清除冰箱或鞋櫃的異味或臭味，譚敦慈則表示，這是錯誤作法，因為咖啡渣本身的濕度就高，若是在泡完咖啡後放入冰箱或鞋櫃，久了之後會發現它開始長黴菌。

林業署油炸荔枝椿象踩紅線 食藥署：若當食材販售 最重罰2億

農業部林業署日前在活動中油炸荔枝椿象，因荔枝椿象非法定食用昆蟲，衛福部食藥署與嘉縣衛生局派人關切並宣導，食藥署副署長林金...

確定不與旅遊補貼同調 農村水保署優惠券7月1日上路

花蓮0403大地震距今已1個多月，行政院提出285.5億元的震災重建方案，其中農業部爭取到1.83億元的獎勵農村旅遊預算...

大湖金針花海廊道開花已五成 金針亮亮賞花節25日登場

苗栗縣大湖鄉前幾年將靜湖村社寮角堤防的髒亂點，改造成為金針花廊道並成為爆紅的新景點，去年鄉公所首度舉辦「金針亮亮賞花節」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。