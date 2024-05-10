咖啡渣擺鞋櫃、冰箱除臭？譚敦慈勸「千萬不要」：不利健康

資深護理師譚敦慈近日在電視節目中針對咖啡粉、咖啡豆的保存提供訣竅，此外也提醒民眾，用過的咖啡渣千萬不要放到鞋櫃或冰箱內除臭，因為咖啡渣的濕度高，若溫度也達到一定程度後，黴菌容易滋生，反而不利健康。

譚敦慈在電視節目《小宇宙大爆發》中，談及一般人會喝的咖啡，表示在黃麴毒素外，若咖啡豆、咖啡粉的保存方式不當，容易產生傷腎的「赭麴毒素」。

她建議民眾一次購買兩週內可喝完的份量就好，且可將咖啡豆或咖啡粉放入防潮盒或保鮮盒中，若要放入冰箱保存，可用鋁箔紙或廚房紙巾包覆咖啡豆或咖啡粉之後，再放入冰箱中，避免黴菌的產生。

不少人認為咖啡渣可有效清除冰箱或鞋櫃的異味或臭味，譚敦慈則表示，這是錯誤做法，因為咖啡渣本身的濕度就高，若是在泡完咖啡後放入冰箱或鞋櫃，久了之後會發現它開始長黴菌。

至於咖啡渣是否具除臭效果，譚敦慈也表示，若冰箱有異味代表有食物腐敗了，或因醬汁灑出未清除，她建議勿掩蓋臭味，而是找出臭味的來源並解決它。