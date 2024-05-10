確定不與旅遊補貼同調 農村水保署優惠券7月1日上路

花蓮0403大地震距今已1個多月，行政院提出285.5億元的震災重建方案，其中農業部爭取到1.83億元的獎勵農村旅遊預算。農業部農村發展及水土保持署今天指出，確定將於7月1日發行面額250元的優惠券，不與交通部旅遊補貼6月上路時間同調，花蓮地區交通復原進度為優惠券推出時間較晚主因，初估發行張數約70萬張。

行政院長陳建仁日前表示，行政院於地震災後提出「0403震災復原重建方案」，並4度召集協商會議，統整各機關重建復原及紓困振興經費需求，預估投入總體重建經費達285.5億元。其中有1.83億為農業部農村水保署負責的花蓮農村旅遊獎勵。

農村水保署副署長林長立今天表示，農村水保署負責1.83億元的花蓮農村旅遊獎勵，確定會在7月1日推出單張面額250元的優惠券。

至於為何和6月上路的旅遊補貼時程錯開？林長立表示，由於花蓮地區的交通尚未完全恢復，預計7月暑假開始時交通會進一步順暢，也是更好的推出時間。

根據林長立說法，農村水保署負責的1.83億會全數投入到優惠券的發放，若以每張面額250元估算，發行張數將達73萬2000張，但若包含相關App開發與其他經費支出等，張數將有所變動。

「面額250元是地板，而非天花板」，林長立表示，雖然1.83億元是目前已經確定的經費，不過也許單張面額會提高、後續加碼推出也說不定。不過，可以確定的是，不會比250元還低，相關方案細節仍在規畫當中。

民眾如何取得優惠券？林長立說，預計會和先前推出的農遊券一樣，透過App登記方式來取得，至於是否同樣也是憑發票登記抽券，都還在討論階段。不過，優惠券和農遊券一樣不分使用者年齡，只要幸運抽到優惠券者均可使用，民眾可與花蓮地區的合作商家如農會超市、小農市集、農場等購買當地農特產品，外縣市的花蓮農特產品展售也可使用。