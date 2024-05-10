4款「偽健康飲品」恐越喝越胖！醫揭風險：醣上加糖 3數值飆升

市面上有許多看似健康的食品，實際上卻暗藏不少的陷阱和地雷。肥胖醫學專科醫師許芷瑜發布一則Youtube影片，分享常見的4種「偽健康飲品」，包括糙米漿、燕麥飲及堅果飲、果汁、運動飲料，若飲用方式不正確，或未仔細查看產品成分，可能會攝取過多糖分，導致血糖、膽固醇及體重升高，提醒民眾要多加注意。

一、糙米漿：

糙米漿是由米做成的，應該很健康才對，但許芷瑜表示，自己每次經過早餐店，都會聞到很香很濃郁的花生糖味。其實台式糙米漿為了增添風味跟口感，會加入烤過的花生以及糖來熬煮，且液體形式更容易被身體吸收，米加上糖和花生的調味，等於是「醣上加糖」。

許芷瑜補充，市面上的糙米漿往往還可能含有脂肪酸甘油酯或反式脂肪，購買前要記得確認實際成分，建議少量攝取，或吃原型的糙米飯會是更好的選擇。

二、燕麥飲和堅果飲：

液體狀的燕麥產品升糖指數高，加上有些燕麥飲為了追求口感，會添加過多的糖跟配料，導致血糖不減反升，進而讓膽固醇和體重都升高。許芷瑜指出，市售的堅果飲品經過多次加工，有些含有各種澱粉，會加強身體吸收，進而轉化為脂肪、導致肥胖。

因此她建議，在購買前應該先確認三點，「堅果含量是否足夠？」、「為了口感滑順，是否加太多添加物？」、「成分中是否含有大量的糖、澱粉、香料？」，並且留意營養標示，避免踩雷。可以選擇吃固體、未加糖的燕麥產品，或直接吃無調味的堅果就好。

三、果汁：

許芷瑜強調，能吃天然水果就建議不要喝果汁，因為一杯新鮮果汁需要使用多顆水果，卻難獲得飽足感，導致容易攝取過量，吃進過多果糖，進而增加高血糖和心血管疾病風險。

四、運動飲料：

運動飲料喝的時間點對了，確實能增強運動表現，但喝錯反而會產生肥胖、脫水的問題，需要特別留意。許芷瑜指出，補充運動飲料的最佳時機，是運動時間超過一小時，且有明顯的喘跟流汗才會需要，若運動強度不高，補充一般開水就足夠。